Üniversitelerde kadro sorunu; hangi rektörün kaç görevi var?

OHAL kapsamında KHK'larla binlerce akademisyenin ihraç edilmesinden sonra üniveristelerde kadro sıkıntısı yaşanıyor. Rektörler, rektörlük görevlerinin yanı sıra hâlâ dekan vekilliği gibi görevlerde bulunuyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen, üniversitelerde kadrolar hâlâ yetersiz. Kadro yetersizliği nedeniyle aynı isimler farklı pozisyonlara yerleştiriliyor, rektörler rektörlük görevlerinin yanı sıra hâlâ dekan vekili gibi görevlerde bulunuyor.

Kadro açığı nedeniyle aynı isimlerin birçok göreve getirildiği üniversiteler şöyle:

Adıyaman Üniversitesi

Birgün'den Uğur Şahin'nin haberine göre, Adıyaman Üniversitesi’nin 17 kişilik yönetim kurulu rektör ve 3 yardımcısı tarafından adeta paylaşılmış durumda. Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, rektörlük görevinin dışında Mühendislik Fakültesi’nin dekan vekilliğini yapıyor. Rektör yardımcıları Seyit Demir, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan vekilliğini, Prof. Dr. Ali Aydın Tıp Fakültesi’nin Dekan Vekilliğini, Prof. Dr. Hasan Solmaz ise Teknoloji Fakültesi’nin dekan vekilliğini yapıyor. Bu isimlerin haricinde yönetim kurulunda yer alan Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, hem Mimarlık Fakültesi’nin hem de Eğitim Fakültesi’nin dekan vekilliğini üstlenmiş durumda.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 10 kişilik yönetim kurulunda, 3 kişilik görev üstlenmiş durumda. Rektör Karabulut, rektörlük görevinin dışında Patnos Sultan Alpaslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi ile Doğubeyazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliğini yapıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi yönetim kurulunda 12 kişinin yer alması gerekirken, yönetimde 7 kişi mevcut. Prof. Dr. Fahrettin Tilki, rektörlük görevinin dışında Eğitim Fakültesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nin dekan vekili olarak yönetim kurulunda yer alıyor. Prof. Dr. Abdulkuddüs Bingöl, Fen Edebiyat Fakültesi’nin dekan vekilliğinin yanı sıra, Prof. Üye olarak yönetim kurulunda bulunuyor. Aynı şekilde Prof. Dr. Ali Üren de Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. ile Prof. Üye olarak yönetim kurulunda yer alıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 10 kişilik yönetim kurulunda, 4 kişilik görev üstlenmiş durumda. Rektör Taş, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi’nin dekan vekilliğini yapıyor.

Bingöl Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekilliği’ni de üstlenmiş durumda. Prof. Dr. Mehmet Çiftçi ise hem Fen Edebiyat Fakültesi’nin dekan vekilliğini yapıyor hem de üye olarak yönetim kurulunda yer alıyor. Aynı şekilde İlahiyat Fakültesi’nin dekan vekilliğini yapan Prof. Dr. Hakan Olgun, yönetim kurulunda üye olarak bulunuyor.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Burdur’da yer alan üniversitede; Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Bucak İşletme Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin dekan vekilliğini yapıyor. Yönetim kurulunda Rektör Yardımcısı olarak yer alan Prof. Dr. Durmuş Acar, aynı zamanda Bucak Teknoloji Fakültesi dekan vekilliğini görevini üstlendiği görülüyor.

Uludağ Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği’ni yapıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi’nin de dekan vekilliğini üstlenmiş durumda.

Hitit Üniversitesi

Çorum’da yer alan üniversitede, Prof. Dr. Reha Metin Alkan, rektörlük görevinin dışında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği yapıyor. Veterinerlik Fakültesi’nin Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam ise aynı zamanda Turizm Fakültesi Dekan Vekili olarak üniversite yönetim kurulunda bulunuyor.

Erzincan Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi’nde, Rektör Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, iki fakültenin de dekan vekilliğini yapıyor. Çapoğlu’nun dekanı olduğu fakülteler şöyle: Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi. Çapoğlu’nun yanı sıra Eğitim Fakültesi’nin Dekan Vekili Prof. Dr. Recep Polat, aynı zamanda üye olarak yönetim kurulunda bulunuyor.

Giresun Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun, yönetim kurulunda rektörlük görevinin dışında 3 fakültenin de dekan vekili olarak yer alıyor. Coşkun’un dekan vekili olduğu fakülteler şöyle: İslami İlimler Fakültesi, Tirebolu İletişim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi.

Hakkâri Üniversitesi

Üniversitenin yönetim kurulu dört kişiden oluşuyor. Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş üç fakültenin dekan vekilliğini yapıyor. Pakiş’in dekan vekilliği yaptığı fakülteler şöyle: Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi. Prof. Dr. Battal Aslan’ın ise Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekiliği’nin yanı sıra yönetim kuruluna iki kere üye olarak kaydedildiği görülüyor. Eğitim Fakültesi Dekan Vekiliği görevinin dışında Prof. Dr. Erdoğan Bada, üye olarak yönetim kurulunda yer alıyor.

Erciyes Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, rektörlük görevinin dışında, Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nı üstlenmiş durumda.

Ahi Evran Üniversitesi

“Yeni Türkiye’nin yenilikçi üniversitesi” sloganını kullanan üniversitede Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, aynı zamanda İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekilliği’ni yapıyor.

İnönü Üniversitesi

Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi’nin Dekan Vekilliği’ni üstlenmiş durumda.

Artuklu Üniversitesi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim” diyen Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, rektörlük görevinin haricinde, beş fakültenin dekan vekilli olarak üniversitenin yönetim kurulunda yer alıyor. Ağırakça’nın dekan vekili olduğu fakülteler şöyle: İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, rektörlük görevinin haricinde Hukuk Fakültesi Dekanı olarak yönetim kurulunda yer alıyor. Şahin’in haricinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mücahit Eğri, yönetim kurulunda aynı zamanda üye olarak görev alıyor.

Munzur Üniversitesi

Prof. Dr. Rahmi Aydın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve üye olarak yönetim kurulunda yer alıyor. Aydın’ın yanı sıra Prof. Dr. Muzaffer Aşkın, Su Ürünleri, Edebiyat ve İletişim Fakültesi’nin dekan vekili olarak yönetim kurulunda bulunuyor.

Şırnak Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, hem rektör hem de İlahiyat Fakültesi’nin dekan vekili olarak yönetim kurulunda yer alıyor.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Murat Türk, yönetim kurulunda aynı zamanda İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak yer alıyor.

Tıp Fakültesi’nde kadro sıkıntısı

Bu yıl eğitime başlaması planlanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik kadro sıkıntısı yaşanıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tıp fakültesi için ilan edilen 10 profesör kadrosuna yalnızca 6 profesörün müracaat yaptığını açıkladı. 8 kez ilan edilen 8 doçent kadrosuna ise bugüne kadar müracaat eden doçent sayısı 5’te kaldı. Yılmaz, ilan edilen 75 yardımcı doçent kadrosu için de 91 müracaatın bulunduğunu açıkladı.