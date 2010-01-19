T24- Önceki yıllarda süt ve et fiyatlarının düşüklüğü yüzünden besiciliği bırakan çok sayıda işletmeci, fiyatlardaki artışla birlikte mesleklerine geri döndü.

Hatta birçok büyük sanayici bu alanlara yatırım yapmaya başladı. Bu durum çoban ihtiyacının artmasını beraberinde getirdi. Zaman'ın haberine göre, işletmeciler, dolgun maaşla hayvanlara bakacak çoban bulmakta zorlanıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde ikamet eden besici Yusuf Cantürk iki çoban çalıştırdığını, bir çobana daha ihtiyacı olduğunu belirtiyor. 85 büyükbaş hayvanı olduğunu söyleyen Cantürk, "Aylık 1.500 liraya çalıştıracak çoban bulamıyorum. Çobanlık, hakir bir meslek olarak görülüyor. Hiç kimse çobanlık yapmak istemiyor." diyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Kasaplar Federasyonu yetkilileri de çoban arayışında olan çok sayıda üyelerinin olduğunu söyledi.

2005 yılı verilerine göre Türkiye'de toplam çoban sayısı 150 bin iken rakam bu yıl itibarıyla yüzde 50 azaldı. Son aylarda et fiyatlarının 35 liraya çıkması ve sütün litresinin 2 lirayı geçmesi ile işletmeciler, yetiştirdikleri hayvan sayısını artırdı. Sığır, koyun ve keçi yetiştiricileri, yeme içme tüm masraflar dışında aylık 1000 ile 1.500 liraya çalışacak çoban arıyor. TZOB yetkilileri, özellikle küçükbaş hayvanda çoban sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Yetiştiriciler, hayvan sayısında artışa gitti. Bu durum da çoban ihtiyacını doğurdu." dedi. Sürüyü genişleten 20 yıllık yetiştirici Ali Şeker, daha önceleri maliyetler yüzünden çoban çalıştırmadıklarını, hayvan bakımını ailece yapmaya çalıştıklarını söylüyor. Bunun zor olduğunu belirten Şeker, sattıkları ürünler para edince çoban tutmaya karar verdiklerini anlattı.

Üniversitelerde çobanlık bölümü açılsın

Türkiye'de çobanlar, hayvanları gezdiren, başlarında duran kişiler olarak algılanırken, maaşları 1.500 lira dahi olsa mesleği yapmak isteyen çok az. Tarım il müdürlükleri ve ilgili dernekler, çobanlığı teşvik etmek amacıyla projeler hazırlıyor. Konya Tarım İl Müdürlüğü, Konya Ovaları Projeleri (KOP) kapsamında hazırlanan 'Çoban eğitim projesi' ile eğitimli çobanlar yetiştirecek. Konya Tarım İl Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Yayım Şube Müdürü Sadık Oturanç, verecekleri eğitimlerle çobanlığa bir statü kazandıracaklarını ve böylece çoban sıkıntısını da aşacaklarını söyledi. Konya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Settah Öztürk de, çobanlara 'sürü yöneticisi' denilmesi için başvurularda bulunduklarını ifade etti.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Göncü Karakök ise üniversitelerde çoban yetiştiren bölümlerin açılması gerektiğini vurguladı. Çobanlığın önemine değinen Karakök, "Çoban deyip geçmemek lazım. İyi bir çoban, hayvan hastalıkları, onların gebelikleri, beslendikleri gıdanın özelliklerinin ne olması gerektiği konusunda da bilgi sahibidir. Yani çoban sadece hayvanları gezdiren kişi olarak algılanmamalı. Bu ülkenin, mühendis ve mimarın yanı sıra eğitimli çobanlara da ihtiyacı var." diye konuştu.