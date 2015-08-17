Üniversitelerde boş kontenjan sayısı 209 bin 223

Üniversiteler açık ve uzaktan öğretim programları da dahil lisans ve ön lisans programlarında 209 bin boş kontenjanla ek yerleştirmeye gidiyor. Aralarında Boğaziçi, Galatasaray, ODTÜ’nün de yer aldığı en gözde üniversitelere bile yerleşme şansınız var. 40 bin genç ise yerleştikleri halde üniversitelere kayıt yaptırmadı.

Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, Üniversiteli olma yolunda gençlere ikinci bir şans veren ek yerleştirme için başvurular bugün başlıyor. İlk yerleştirmede dolmayan, dolduğu halde adayların kayıt yaptırmaması yüzünden boş kalan programlar ile yükseköğretim kurumlarının ek yerleştirme dönemi için yeni açtığı programlara ek yerleştirmeyle öğrenci alınacak. Bugün başlayan başvurular ise 21 Ağustos Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Lisansta 63 bin kontenjan boş

İlk yerleştirmenin ardından üniversitelerin örgün eğitim programlarında lisansta 18 bin 770, önlisansta 20 bin 19 olmak üzere 38 bin 789 kontenjan boş kalmıştı. 3-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan kayıtların ardından ise boş kontenjanların sayısı 40 bin 486’sı örgün eğitim ve 22 bin 793’ü de açık ve uzaktan eğitim olmak üzere 63 bin 279 oldu.

Ön lisansta da 145 bin kontenjan boş

Önlisans programlarına bakıldığında da boş kontenjan sayısının 145 bini geçtiği görülüyor. Sınavsız geçiş için ayrılan kontenjanlarda 85 bin 404, YGS puanıyla tercih yapılacak kontenjanlarda da 60 bin 484 olmak üzere boş kontenjan sayısı 145 bin 888’e ulaşıyor. Böylece yükseköğretim lisans, önlisans, açık ve uzaktan eğitim programlarında toplam boş kontenjan sayısı da 209 bin 167’ye ulaşmış oluyor.

Haberin tamamı için tıklayın