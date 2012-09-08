Üniversitelerde alkol yasaklandı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, üniversite yerleşkeleri içinde alkol satışı yapılması ile ilgili olarak “Öğrenci alkolü alıp kafayı mı bulacak yoksa ilmi alıp kendini mi bulacak?” açıklamasından iki hafta sonra YÖK harekete geçerek tüm üniversite yerleşkeleri içindeki restoranlarda içki satışını yasakladı. Uygulama Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi’ndeki Akademi Restoran’da başladı.

Erdoğan temmuz ayı sonunda katıldığı bir televizyon programında, Efes Pilsen One Love Müzik Festivali’nde getirilen alkol yasağından önce İstanbul Bilgi Üniversitesi yöneticilerini bizzat arayıp uyardığını açıklayarak, “Yav Allah aşkına bir üniversitenin içinde, restoranlarında alkollü içki satılmasına müsaade edilebilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Öğrenci oraya gelip de alkolü alıp kafayı mı bulacak yoksa ilmi alıp kendini mi bulacak?”açıklamasını yapmıştı.



YÖK yazı gönderdi



Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre; YÖK, 8 Ağustos tarihinde, yani Erdoğan’ın söz konusu açıklamasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmişken üniversite rektörlüklerine “Kampus içi ve dışı düzenlemeler” konu başlıklı bir yazı gönderdi. Yazıda,“Kurulumuza, yükseköğretim kurumlarına ait kampus içi ve dışındaki mekânlarda alkollü içki tüketimi ve sigara yasağına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar yapıldığı yönünde haber ve bilgiler intikal etmiştir” denildi.

YÖK yazısında, anayasanın “Gençliğin korunması” başlıklı 58’inci maddesi ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkileri Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik anımsatılırken üniversitelere, “hassasiyetle gereken tedbirleri alın” talimatı verildi. Ayrıca kampusta alkol tüketen öğrencilere disiplin cezası hükmünü içeren Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği de gerekçeler arasında sayıldı.

YÖK’ün yazısının ardından Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, tüm fakülte dekanlıklarına, enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlüklerine ve daire başkanlıklarını uyardı. Bu yazı üzerine üniversitenin Tandoğan Yerleşkesi’nde özel bir şirket tarafından işletilen Akademi Restoran’da alkol servisi durduruldu.