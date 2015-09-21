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Üniversitelerde 72 yaş tartışması

Dekan Muammer Erdoğan, Danıştay’a dava açarak YÖK’ün 72 yaşını doldurmadan emekliye sevk kararının iptalini istedi

21 Eylül 2015 15:07

Yeni kurulan 41 devlet üniversitesinde görev yapan öğretim üyelerinin emeklilik yaşına ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Yasada “bu üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri 72 yaşına kadar görev yapar” düzenlemesine rağmen YÖK, farklı bir karar aldı. Bingöl Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Muammer Erdoğan, Danıştay’a dava açarak YÖK’ün kararının iptalini istedi.

Yeni kurulan 41 devlet üniversitesinden görev alacak öğretim görevlilerinin emeklilik yaşına ilişkin YÖK yasasında 2008 yılında bir düzenleme yapıldı. Yasaya “Öğretim üyeleri için emeklilik yaşı, yeni kurulan devlet üniversitelerinde  görev almaları şartıyla yetmiş iki yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu uygulama, 31 Aralık 2015 tarihine kadar devam eder” şeklinde bir geçici madde eklendi. Böylece bu üniversitelerde görev almak isteyen hocaların, 67 yaşında değil, 72 yaşında emekli olmasına imkan sağlandı.

 

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, bu düzenleme nedeniyle 67 yaşında emekli olmak istemeyen çok sayıda öğretim üyesi, bu üniversitelere geçiş yaparak 72 yaşına kadar görev yapmak istedi. Prof.Dr. Muammer Erdoğan da “emeklilik yaşına ilişkin bu değişiklikten” yararlanarak, Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan olarak atandı. Çevresinde emeklilik yaşına ilişkin tartışmaların sürmesi üzerine Erdoğan, Rektörlüğe başvurarak, “ne zaman emekli olacağını” sordu. Rektörlük de Erdoğan’ın 72 yaşını doldurmamış olmamasına rağmen, YÖK Genel Kurulu’nun 19 Nisan 2012 tarihinde aldığı kararı gerekçe göstererek, 31 Aralık 2015 tarihinde emekli olacağını bildirdi.

 

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