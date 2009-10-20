Üniversitelerde 103 bin kontenjan boş kaldı

38 bini açık öğretim olmak üzere 96 bin öğrenci 'ek yerleştirme' ile üniversiteli olurken, 103 bin kontenjana yerleşen olmadı.



Türkiye'deki vakıf üniversiteleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) üniversitelerin kontenjanlarının büyük kısmı dolmadı.



Devlet üniversitelerinde meslek yüksekokulları da tercih edilmeyenler arasında yer aldı. Kontenjanların boş kalmaması için bu yıl ÖSS'deki puan barajını geçmeyi önemli oranda kolaylaştıran YÖK'ün çabasının 'fazla işe yaramadığı' görüldü. Geçen sene 89 bin olan ek yerleştirme kontenjanına 31 bin öğrenci yerleşmiş, 58 bin kontenjan boş kalmıştı.



'Ek yerleştirme' Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, ilk yerleştirme sırasında açık kalan, kaydolmama sebebiyle boş kalan ve genel yerleştirme sonrası yeni açılan yükseköğretim programları kontenjanları için yapıldı. Toplam 160 bin 623 kontenjan için 167 bin aday başvurdu. Bunlardan da 57 bin 619'u açık öğretim dışında bir bölüme yerleşti.



Vakıf ve KKTC üniversiteleri boş



ÖSYM verilerine göre devlet üniversitelerinin fakültelerine (lisans) 13 bin 605, yüksekokullara (ön lisans) 38 bin 666 öğrenci yerleşti. Ancak devlet üniversitelerindeki 9 bin 804 fakülte ile 43 bin 973 yüksekokul kontenjanı boş kaldı. Son yıllarda büyük atılım yapan vakıf üniversitelerinin kontenjan boşluğu ise rekor kırdı. Vakıf üniversitelerinin 17 bin 747 fakültesi ile 22 bin 430 yüksekokulu tercih edilmedi. Toplamda ise vakıf üniversitelerinin 35 bin 177 kontenjanı bu yıl öğrencisiz kaldı. Benzer bir durum KKTC üniversiteleri için de geçerli. İlk yerleştirmede de büyük kısmı dolmayan KKTC üniversiteleri 13 bin 308 kontenjanı dolduramadı. Vakıf ve KKTC üniversitelerindeki boş kontenjanın en önemli sebebini 20 bin lira civarındaki öğrenim ücreti ile KKTC'deki ekonomik yaşam şartları oluşturdu.



Bir bölüme yerleşen adayların bilgilerini ÖSYM, yerleştirildikleri üniversitelere gönderecek. Yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar 19-21 Ekim tarihlerinde ilgili üniversitelere başvurabilecek. Açık öğretim programına yerleştirilen adaylarla ilgili kayıt, tarih ve yeri üniversite tarafından daha sonra bildirilecek.