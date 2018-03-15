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Spor

Üniversitelerarası Bilek Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) Üniversitelerarası Bilek Güreş Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı

15 Mart 2018 17:35

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

Üniversitelerarası Bilek Güreş Türkiye Şampiyonası, Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu\'nun destekleriyle Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Kemer\'e bağlı Kiriş Mahallesi\'ndeki bir otelde düzenlenen Üniversitelerarası Bilek Güreş Türkiye Şampiyonası, 54 üniversiteden 234 erkek, 92 kadın olmak üzere toplam 326 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada sağ ve sol kolda, kadınlar 50, 55, 60, 65, 70 ve 70 üstü kilolarda, erkekler ise 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 ve 90 üstü kilolarda karşılaşmalar yapılacak.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Battal Yılmaz, bilek güreşinin olimpik bir spor olmadığını belirterek, amaçlarının üniversite öğrencilerini bilek güreşiyle kaynaştırmak olduğunu söyledi. Üniversitelerde bilek güreşi sporunda başarılı olan sporcuları Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu\'na göndermek istediklerini aktaran Yılmaz, şampiyonada çekişmeli mücadelelerin olacağına inandığını vurguladı.
Üniversitelerarası Bilek Güreş Türkiye Şampiyonası 17 Mart\'ta sona erecek.

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