Üniversiteler online eğitime geçince İstanbul’daki kiralık evler boş kaldı

Üniversitelerin online eğitime geçme kararı ağustos – eylül aylarında öğrenci bölgelerinde kiralama hareketliliğini azalttı. Bu nedenle sadece İstanbul’da 50 bin evin kiralanamadığı kaydedilirken, emlakçıların elinde kiralık emlak birikmesine neden olduğu belirtildi.

Dünya’nın haberine göre öğrencilerin gelmeyişinden en fazla etkilenen ilçelerin başında ise Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Avcılar geliyor. Bu yıl İstanbul genelinde konutlarda kira artışları yüzde 15’leri bulurken, Beşiktaş’ta artış oranı yüzde 4,84, Şişli’de yüzde 7,74, Avcılar’da yüzde 12,64 Kadıköy’de yüzde 13,14 ile sınırla kaldı.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, pandeminin yarattığı ekonomik koşullara ek olarak üniversitelerin online eğitime geçmesinin de konutlarda kiralama hareketliliğini çok fazla azalttığını söyledi. Sadece öğrencilerden dolayı her yıl 100 bin ila 150 bine yakın evde kiralama hareketi yaşandığını belirten Aşa, bu yıl online eğitimden dolayı en az 50 bin evin bundan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

"Kiralamalar yarı yarıya azaldı"

2 milyon öğrenciye ev sahipliği yapan kentin üniversitelerin online eğitime geçmesinden olumsuz etkilendiğini aktaran Turyap Kurumsal Satış Pazarlama Müdürü Alper Perçin, “İstanbul, Türkiye’deki üniversitelerin yüzde 29,61’ine ev sahipliği yapmakta. Dolayısıyla öğrenci hareketliliğinin azalması geçen yıla göre İstanbul genelinde ağustos- eylül aylarında kiralama hareketliliğini de yavaşlattı. Her yıl alışık olduğumuz hareket gelmeyince konut kiralamaları geçen yıllara oranla azaldı” değerlendirmesini yaptı.