Üniversiteler Kış Oyunları Erzurum'da başlıyor

T24 - Erzurum'un ev sahipliğinde düzenlenecek 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları Cemal Gürsel Stadyumu’nda gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı...



-Tören kortejinin geçişiyle muhteşem açılışa start verildi...

-Universiad bayrağının girişi yapılıyor..

- Stada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve pek çok bakan protokoldeki yerlerini aldılar.

- Şu anda ulusal marşımız söyleniyor... Ardından Türk bayrağı göndere çekilecek..

- 58 ülke katılımcılarıyla birlikte stada giriş yapıyorlar...

- Ülkeler alfabetik sırayla yerlerini aldılar..

- Ayrıca muhteşem açılış töreni 80 ülkeden naklen yayınlanıyor...



''Anadolu'nun zirvesinde buluşalım'' sloganıyla dünyanın dört bir yanından üniversiteli sporcuları davet eden Universiade Erzurum-2011, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.

İlki 1960 yılında Fransa'nın Chamonix kasabasında düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, bugüne kadar 14 farklı ülkede yapıldı, bugüne kadarki organizasyonlarda en fazla altın madalyayı, eski SSCB'nin de dahil olduğu Rusya kazandı. Fransa'daki organizasyon 5 dalda gerçekleştirilirken, oyunlara bugüne kadar en fazla İtalya (5) ev sahipliği yaptı.

Şimdiye kadarki organizasyonlar içinde en fazla katılım, 50 ülkenin mücadele ettiği Avusturya-2005'teki oyunlarda olurken, en fazla sporcu sayısına ise 2 bin 500 civarında katılımın olduğu 2007'deki İtalya'da yapılan oyunlarda ulaşıldı.

Universiade Erzurum-2011 ise katılımcı ülke ve sporcu sayısı bakımından rekor kıracak.



Erzurum'un maskot'u "Kanka"

Oyunların logosu, 3 bölümden oluşuyor. Üstte, Çifte Minareli Medrese'nin çengel motifiyle stilize edilerek birleştirilen, Universiade organizasyonunun baş harfi olan ''U'' harfi, ortada Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) markasının beş kıtayı temsil eden yıldızları, altta ise organizasyonun adının geçtiği ''logotype'' alanı bulunuyor. Logoya ilham veren Çifte Minareli Medrese, Erzurum'un Selçuklular'dan kalan ve dünyada eğitim veren en eski medreselerden biri olmasının yanı sıra Anadolu'nun ilk üniversitesi sayılmasıyla da dikkati çekiyor.

Oyunların maskotu Kanka, çift başlı kartalı sembolize ediyor. Selçuklu Devleti ve daha eski Türk devletlerinde kullanılan bu figür, güç ve kudret ile doğu ve batı hakimiyetinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Maskota verilen isim ''Kanka'' ise dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik anlamlarını taşıyor.