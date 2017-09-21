"Üniversiteler kendi öğrencisini seçsin' diyen de var, 'Birden çok sınav şaibe yaratır' diyen de"

Habertürk yazarı Pervin Kaplan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite sınavları üzerinde de bir çalışma olduğunu açıklaması ile ilgili olarak "Hükümet raporunda yılda bir kez değil, birden fazla üniversiteye geçiş sınavının yapılacağı belirtiliyor" dedi.

Kaplan'nın "Eğitimde ‘hükümet raporu’ mu yaşama geçiyor?" başlığıyla yayımlanan (21 Eylül 2017) yazısı şöyle:

TEOG’un kaldırılması ve yerine getirilecek yeni sistemin ne olacağıyla ilgili tartışmalar gündemde yerini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite sınavları üzerinde de bir çalışma olduğunu açıklaması, bu kez de üniversite sınavlarının geleceğinin konuşulmaya başlanmasına yol açtı.

Hatırlayalım; Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen cuma gecesi TEOG’un kaldırılması gerektiğini söylemiş, önceki gün de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “TEOG kaldırıldı” duyurusunu yapmıştı.

Liselere geçiş için hangi sistemin geleceği henüz kesinleşmedi. Dün Bakan Yılmaz, velilere “çocuklarının istemedikleri okullara yerleştirilmeyecekleri” garantisini verirken, yeni sistemin ayrıntılarının da bir ay sonra açıklanacağını söyledi.

Önceki gece ise ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite sınavlarıyla ilgili çalışma olup olmadığına ilişkin soruya, “O da olacak, o konuda da çalışılıyor” yanıtını verince, eğitimde gündem TEOG ile üniversite sınavları arasında bölündü. Üstelik Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Bu konuda çalışma var, birkaç sınav düşünülüyor” dedi.

Üniversite sınavları da yer alıyor

Üniversite sınavlarıyla ilgili bu açıklamalar ise TEOG’da olduğu gibi yine akla 65’inci hükümet programını getirdi. Çünkü TEOG’un kaldırılacağı 24 Mayıs 2016’da TBMM’de Başbakan Binali Yıldırım tarafından okunan hükümet raporunda yazıyordu. Bu raporda ortaöğretime geçişte sınav odaklı olmayan, öğrencilerin ikametlerine göre bir yerleştirmenin en kısa zamanda yapılabilmesi için altyapı hazırlanacağı vurgulanıyordu.

Peki hükümet programında yükseköğretimle ilgili düzenlemeler nasıl yer alıyor?

Raporda “Yükseköğretim reformu” başlığı altında ortaöğretimdeki gibi öğrenciler üzerinde sınav baskısını azaltmak için yapılacak düzenleme şöyle anlatılıyor:

“Öğrencilerimiz üzerindeki sınav baskısını azaltmak amacıyla yükseköğretime geçişteki sınavların yılda birden çok yapılması temin edilecektir.”

Birden fazla sınav var

Yani raporda yılda bir kez değil, birden fazla üniversiteye geçiş sınavının yapılacağı belirtiliyor. Üstelik raporda sadece sınavlardan söz edilmiyor. Özel üniversiteler ile yabancı üniversitelerin de Türkiye’de kurulması, Türk üniversitelerin de yurtdışında kampus açabilmesi için yasal düzenlemelerin gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Peki YÖK, üniversite sınavlarıyla ilgili nasıl bir çalışma yürütüyor?

Yaklaşık bir yıldır mevcut üniversiteye geçiş sistemi üzerinde“iyileştirmeler” üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak bu iyileştirmeler arasında yılda birden fazla sınavın yapılması söz konusu değil. Zaten bir süre önce YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmemizde bu çalışmayı ve sınavların kaldırılıp kaldırılmayacağını sormuştuk. Saraç’ın yanıtı şöyleydi: “Yükseköğretime giriş sistemi yeterlilikler üzerine düzenlenmiş durumda. Şu veya bu şekilde iyileştirmeler gündeme gelse bile bu sınavların adalet sağlayan bir mekanizma olduğu hususunda toplumsal bir uzlaşı var.”

Ancak hem TEOG’un kaldırılması hem de yükseköğretime geçiş için yeni düzenlemeler yapılacağının açıklanması akla “Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet programında yer alan eğitimle ilgili düzenlemelerin yaşama geçmesi için harekete mi geçti?” sorusunu getiriyor.

Bu açıklamadan sonra önümüzdeki günlerde YÖK de üzerinde çalışma yaptığı sistemi kamuoyuyla paylaşacaktır.