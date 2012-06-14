Üniversiteler için 10 bin yeni kontenjan

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, bu seneki üniversite kontenjanlarında sadece eğitim fakültelerinde ikinci öğretimleri ve uzaktan öğretimleri kapattıklarını bildirerek, “10 binin üzerinde bir artışla yola devam ediyoruz. Eğitim fakültelerindeki ikinci öğretimleri ve uzaktan öğretimleri kapatmamıza rağmen, bir o kadar daha artış yaparak kontenjanları artırmış olduk” dedi.

Çetinsaya, göreve geldiğinden bu yana düzenlediği ilk basın toplantısında yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Kürtçe dersin seçmeli olmasıyla bu dersin kim tarafından verileceği tartışılıyor. Bu yönde çalışmanız olacak mı, Kürtçe bölüm açılacak mı?” sorusu üzerine Çetinsaya, birkaç yıldan bu yana çeşitli üniversitelerde bu tarz bölümlerin olduğunu anımsattı.

Bölüm açılması için yeni taleplerin kurula geldiğini belirten Çetinsaya, “Biz bu talepleri olumlu değerlendiriyoruz. Özellikle bu yeni karardan sonra bu alandaki ihtiyaç daha da artacağı için üniversitelerden yeni bölüm açma talepleri gelecektir. Biz de bunları olumlu değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Çetinsaya, Türkiye'nin geldiği demokratikleşme ortamında ve küresel dünyanın geliştirdiği yeni anlayışlar ortamında başta Kürtçe olmak üzere farklı yaşayan dillerin öğretilmesi bağlamında lisans bölümlerinin açıldığını, yüksek lisans eğitimlerinin yapıldığını anımsattı.

“Ortaöğretim sisteminde de seçmeli ders uygulaması bağlamında hiç şüphesiz artık öğretmen ihtiyacı daha da belirginleşecek” diyen Çetinsaya, öğretmen yetiştirmeye ilişkin geliştirdikleri mekanizmalar olduğunu, öğretmen yetiştirme çalışma grubunun bulunduğunu söyledi.

Bu grupta Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının, bazı eğitim fakültesi dekanlarıyla YÖK üyelerinin yer aldığını belirten Çetinsaya, “Bu zemin devam ediyor. Zannediyorum bu yeni konu da önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu çalışma grubunda değerlendirilecek. Daha sonra YÖK Genel Kurulu'na intikal ettirilecektir” diye konuştu.

Kontenjan artışı

“Bu yıl üniversite kontenjanlarına ilişkin çalışmayı tamamladınız mı? Eğitim fakülteleri kontenjanları ile ilgili çalışmalar ne aşamada?” sorusu üzerine Çetinsaya, şu yanıtı verdi:

“Bu sene kontenjanlarda sadece eğitim fakültelerinde ikinci öğretimleri ve uzaktan öğretimleri kapattık ama mevcut öğrenciler devam edecekler. Bunu da öğretmen yetiştirmedeki niteliği artırmak sebebiyle yaptık. Ama bu genel olarak sistemde kontenjan azalması etkisi yaratmadı çünkü yeni bölümler, fakülteler kuruldu son bir yıl içinde. Zannediyorum 10 binin üzerinde bir artışla yola devam ediyoruz, bu eğitim fakültelerindeki ikinci öğretimlerin ve uzaktan öğretimleri kapatmamıza rağmen bir o kadar daha artış yaparak kontenjanları artırmış olduk.”

Üniversite harçlarıyla ilgili düzenleme

Bir gazetecinin “Üniversite harçlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor mu?” sorusuna karşılık Çetinsaya, harçlarla ilgili YÖK'ün önerilerde bulunduğunu, Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü ve hükümetin son kararı verdiğini anımsattı.

Dinçer, şöyle devam etti:

“Bu seneki önerilerimizde ikinci öğretimin yaz okulu ücretleriyle birinci öğretimin yaz okulu ücretlerini eşitlemeyi önerdik. Onu uyguluyoruz. Genel olarak yükseköğretim harçlarıyla ilgili mesela Türkçe ve İngilizce programlar arasında farklar vardı. Biz bunun kaldırılmasını tavsiye ediyoruz. Ailesi zor duruma düşmüş veya çeşitli gerekçelerle vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçen öğrencilerimiz yüksek harçlar ödüyorlardı. Bunların normale çekilmesini öneriyoruz. Uluslararası öğrencilerle ilgili harçları daha cazip kılacak şekilde, ülkemize daha çok uluslararası öğrenci gelecek şekilde yeniden düzenliyoruz.”

Harçlarla ilgili öğrencilerin taleplerine önem verdiklerini belirten Çetinsaya, ikinci öğretim yaz okulu ücretlerinin birinci öğretim yaz okulu ücretleriyle eşitlenmesinin Türkiye Öğrenci Konseyi'ndeki öğrencilerin talebi olduğunu ifade etti.