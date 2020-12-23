'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Sofuoğlu'na, yönetiminde İstanbul Üniversitesi'nde görevli profesörlerin bulunduğu İSEDER sahip çıktı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih ve Felsefe bölümlerinden profesörlerin yönetiminde bulunduğu İSEDER isimli dernek, üniversiteler hakkında 'fuhuş evleri' benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na destek açıklamasında bulundu.

Osmanlı Devleti padişahı 2. Abdülhamid için “Google’ı kullanan, ilk icat eden kişi” diyen, "çocuklarınızı başka şehirlerdeki üniversitelere göndermeyin, kimlerle düşüp-kalktıklarından haberiniz olmuyor" diye çağrı yapan, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı "bu lanet sözleşme çok kan dökecek" gibi provakatif ifadeler kullanan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, son olarak da üniversite öğrencilerini apart daireler üzerinden hedef alıp "fuhuş" ithamında bulunmuştu.

Çirkin sözleriyle büyük tepki çeken Sofuoğlu hakkında Sakarya Üniversitesi inceleme, savcılık da soruşturma başlattı. Sofuoğlu'nu "yalnız bırakmayanlar" da oldu. Cemaat ve tarikatlar ile kimi dinci çevrelerin açıkça yanında olduğunu ilan ettiği Sofuoğlu'na destek verenler arasında bir dernek ise dikkat çekti.

İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) adı altında faaliyet gösteren söz konusu grup, "kamuoyuna duyuru" başlığıyla açıklama yaparak Sofuoğlu'na sahip çıktı. Profesör Sofuoğlu'nun "çıplak bir gerçeğe" işaret ettiği öne sürülen açıklamada, "Sofuoğlu’nu, meseleyi ifade etme üslubundan dolayı eleştirenler, amacı bağcıyı dövmek olan, değerlerimizin düşmanı çevrelerin değirmenine su taşıdıklarının farkında değildirler. Bu çevrelere yaranma sevdalıları, her dönemin şakşakçıları, kraldan fazla kralcı olanlar, bu çirkin oyunun değirmenine su taşımakla, her fırsatta toplumumuzun ahlâkî değerlerine karşı savaş açanlara yeni bir imkân sağlamışlardır" denildi.

Açıklamada, "İstanbul Edebiyat Derneği (İSEDER) olarak, bir televizyon programında dile getirdiği hususlar bahanesiyle, kendisine karşı girişilen linç kampanyasında Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ve hakikatin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz" denildi.

Ebubekir Sofuoğlu'na arka çıkan İSEDER isimli kuruluşun yöneticilerine bakıldığında, Sofuoğlu zihniyetinin ülkenin en köklü akademik kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nde temsil edildiği görülüyor. Zira derneğin genel sekreterliğinde İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) Felsefe Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Günenç bulunuyor. Yine İ.Ü Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan da derneğin Haysiyet Kurulu Asıl Üyesi olarak görev yapıyor.

İstanbul Üniversitesi'ne çok yakın

İSEDER'in "faaliyetlerini" yürütmek üzere bulunduğu merkezi de derneğe yönelik AKP desteğinin açık işaretini gösteriyor. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre 2005 yılında kurulmuş bu dernek, yapılışı 2. Selim dönemine uzanan bir tarihi esere konuşlanmış durumda. Dernek, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün AKP'li Fatih Belediyesi’ne tahsis ettiği, 1571 yılında inşa edilmiş tarihi Ataullah Efendi Sıbyan Mektebi’nde belediye ile birlikte "eğitim ve kültür faaliyetleri" adı altında çalışmalar yapıyor.

Kalender Mektebi Sokak, Kirazlı Mescit Sokak ve Cemal Yener Tosyalı Caddesi’nin birleştiği köşede, İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsüne de çok yakın bir noktada bulunuyor.