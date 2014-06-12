Üniversiteler borçlarını ödemek için arazilerini satabilecek

Hacettepe, Gazi, İstabul gibi üniversitelerde, 'kupon arazini sat, borcunu öde' dönemi açılıyor. AKP'nin verdiği önerge kabul edilirse, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki üniversiteler, hastanelerinin yüz milyonlarca liralık borçlarını ödemek için şehrin en kıymetli yerlerindeki arazilerini satacak.

Aysel Alp’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, üniversite yöneticileri arazilerin satışıyla ilgili, "Bu bir çözüm değildir. Arsayı bir kere satar, bir kerelik borcu ödersiniz. Ama yeni borç oluşumunu önleyemezsiniz. Arsanızı sattığınızla kalırsınız. Bunun için ya üniversite hastanelerinde hizmet bedelini artıracaksınız ya da vakıf ve özel hastanelere tanınan yüzde 200'e kadar fark alma hakkını, üniversite hastanelerine de vereceksiniz. Aksi halde üniversiteler, en kıymetli arsalarını sattıklarıyla kalacaklar" uyarısı yaptılar. Türkiye'nin en önemli tıp fakülteleri, son yıllarda sağlık sistemindeki uygulamalar nedeniyle 'borç batağına' saplanması, hem medikal firmalarını hem de ilaç firmalarını sıkıntıya soktu. Aldıkları malzeme ve ilaçların paralarını ödeyemeyen tıp fakültelerinin tedarikçisi firmalarda da mali kriz yaşandığına dikkat çekildi. İstanbul'da Çapa ve Cerrahpaşa Hastanelerinin borcu 322 milyona, Hacettepe'nin borcu ise 250 milyona yükseldi.

Öneri AKP'den

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi ve SGK prim affı ile maden işçilerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı torba yasa tasarısına eklenmek üzere AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş bir önerge verdi. Muş'un önergesi kabul edilirse, üniversiteler öz gelirlerini, tıp fakülteleri döner sermaye birimine aktararak ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz borçlarının ödenmesinde kullanabilecekler. Oysa mevcut mevzuat, üniversite gelirlerinin tıp fakülteleri döner sermayesine aktarılmasına izin vermiyor.

Kupon araziler satışta!

Özellikle Türkiye'nin en köklü tıp fakültelerine sahip olan İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinin ellerinde şehrin en değerli yerlerinde çok arsaları bulunduğuna dikkat çekilirken, Hacettepe Üniversitesi bu konuda satışlara başladı bile.

Hacettepe, önce Ankara'nın en değerli yerlerinin başında gelen Bilkent'te 350 dönümlük imarsız arazisini 800 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Üç kez yapılan ihalede alıcı çıkmazken, arsanın imar geçmesi durumunda değerinin 3 milyar lirayı bulacağı tahminleri yapılıyor.

Diğer taraftan Hacettepe yine 15 Mayıs'ta bir başka ilana çıkarak, yine çok değerli bir bölge olan Beytepe Lodumlu'da 8 kalem arsasını satışa çıkardı. Toplam 74 dönümlük yine imarsız olan arazinin, sadece 40 milyon liraya Güzelevler Konut Yapı Kooperatifi'ne satıldığı öğrenildi. Oysa arazinin imarlı olması durumunda değerinin milyar liraya ulaşacağı iddia edildi.

Arsa satmak çözüm değil

Üniversiteler bünyesindeki tıp fakültelerinin borç sorununu çözmek için ellerindeki kıymetli arazileri satmanın bir çözüm olmadığını belirten üniversite yetkilileri, "Bu sorun son yıllarda uygulanan yanlış sağlık politikalarının bir sonucudur. Yaklaşık 8 yıldır SGK, giderlerini artırmamak için tedavi ücretlerinde artış yapmıyor. Örneğin bir hastanın tıp fakültesine maliyeti 130 lirayken, SGK'nın ödediği bedel 100 lira. Bu fiyatlarla üniversite hastanelerinin ayakta kalması mümkün değil. SGK ya hizmet bedellerini artırsın ya da özel hastaneler ve vakıf hastanelerine tanıdığı yüzde 200'e varan fark bedeli alma hakkını devlet üniversitelerine bağlı tıp fakültelerine de versin. Yoksa üniversitelerin ellerindeki bu arsaları satmak çözüm değil. Varlıklarınızı satarak borçları bitiremezsiniz. Arsayı satar, borcu kapatırsınız her hasta geldiğinde yeni borç oluşur" uyarısı yaptılar.