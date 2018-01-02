Üniversiteden açıklama geldi: HIV pozitif hastaya bakmamak etik değil

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde bazı doktor ve asistanların, HIV pozitif hamilenin doğumuna girmemesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Hastane başhekimi bugün (2 Ocak 2017) kameraların karşısına geçti, “Öncelikli konumuz, ‘ben bu hastaya bakmam’ şeklindeki bir davranışı kabul etmiyoruz” dedi.

HIV pozitif hamilenin doğumuna girmeyi kabul etmeyen doktorlarla gündeme gelen Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, HIV pozitif hastanın doğumuna girmeyen personelin tıbbi etik kurallara uymadığı vurgulandı.

Geçen hafta yaşanan olayın ardından ameliyatı yapmayan doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.



Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, “Defansif davranan ve hastayı kabul etmeyen klinikteki bazı hekimlerle ilgili hastane bazı tutanaklar tutmuştur ve bunlar tıp fakültesi dekanına gönderilmiştir. Öncelikli konumuz, ‘ben bu hastaya bakmam’ şeklindeki bir davranışı kabul etmiyoruz” dedi.



Doktor ve asistanlar ameliyata girmeyince bir kadın doktor ile 2 ay önce göreve başlayan asistan operasyonu yaptı.

Ameliyatta eline iğne batan asistana 1 aylık tedavi uygulanacak

Ancak ameliyatta eline iğne batan asistan doktora HIV bulaşma ihtimali bulunuyor.



Hastaneden yapılan açıklamada, tedaviye zamanında başlandığı belirtildi.



Prof. Kadiroğlu, “İlk 24 saat içinde ilaca başlanması gerekiyor. Bir saati dolmadan tedaviye başlandı, bir aylık tedavi uygulanacak” diye konuştu.



Bir başka iddia da hastalık bulaşmasını engelleyen bariyerli eldivenin hastanede olmadığı yönündeydi.

"Bariyerli eldiven iğne batmasına karşı koruyucu değil"

Hastane yönetimi, gerekli koruyucu malzemenin bulunduğunu, bariyerli eldivenin ise doğuma giren doktorun ısrarı üzerine getirildiğini belirtti.



Bariyerli eldivenin iğne batmasına karşı koruyucu olmadığı uygulamalı gösterildi. Bariyerli eldivenin iğne batmasını engellemediği, bariyerli eldiven kullanılmasının ise duyarlılığı azalttığı için çok önerilmediği belirtildi.



Doğumun ardından HIV taşıyıcısı anne Ç.K ile bebek için de tedaviye başlandı.