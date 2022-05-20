Üniversitedeki taciz ve mobbing iddialarını haberleştiren gazeteciye dava

Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu'na yönelik taciz ve mobbing iddialarını haberleştiren gazeteci Gençağa Karafazlı'ya dava açıldı. Hacıcaferoğlu'nun Karafazlı'ya açtığı davanın ilk duruşması 24 Mayıs'ta Rize’de görülecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, 4 kız ve 2 erkek öğrenci, rektörlüğe dilekçeyle başvurarak BESYO Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu’nun kendilerine yönelik taciz bulunduğunu, sosyal medya üzerinden taciz ettiğini, mobbing uyguladığını, kasıtlı olarak düşük not verdiğini iddia ederek RTEÜ yönetimine şikayette bulunmuşlardı.

Rektörlüğün disiplin cezasına gerek olmadığına karar verdiği Hacıcaferoğlu çok geçmeden BESYO Bölüm Başkanlığı'na atanmış ancak daha sonra bu görevinden alınmıştı.

Gazeteci Gençağa Karafazlı, konuyu haberleştirmiş ve öğretim üyesi Hacıcaferoğlu'nun öğrencilerle yazışmalarını yayımlamıştı. İddialar böylece basında yer almıştı. Konuyla ilgili haberlere erişim engeli kararı aldıran Hacıcaferoğlu, Gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili ifade veren Karafazlı "Yaptığım haber gerçek ve kamu yararı taşıyan bir haberdir. Öğrencilerin şikayetleri ortada, akademisyen hocanın whatssap mesajları da haberimizde yer aldı, ortada öğrencilerin mağduriyeti söz konusudur. Ben halkın haber alma ve yayma hakkını savundum, kimseye hakaret etmedim” demişti.

Soruşturma davaya dönüştü. Gazeteci Gençağa Karafa, 24 Mayıs 2022'de Rize'de hakim karşısına çıkacak.