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Üniversitedeki güzellik yarışması tepkiler nedeniyle iptal edildi

Maltepe Üniversitesi, birinci olan yarışmacıya Bodrum'da 5 yıldızlı otelde 1 haftalık tatil ödülü verecekti

27 Nisan 2012 23:27

Maltepe Üniversitesi 'Miss Maltepe 2012' adıyla düzenleyeceğini duyurduğu öğrencilerarası güzellik yarışmasını gelen tepkiler üzere iptal etti...

Konuyla ilgili olarak Maltepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Kültür ve Bahar Şenliği kapsamı içinde 100 ayrı etkinlikten sadece biri olan ve öğrencilerimizin talebi sonucu Şenlik Komitesi'nce uygun bulunup destek verdiğimiz 'Miss Maltepe 2012' yarışmamız tümüyle yanlış anlaşılmıştır. Bu nedenle iptal edilmesi üniversite yönetimimiz tarafından uygun görülmüştür" denildi.
 
Üniversite yönetimi 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladığı yarışmanın amacını, "Türk insanını ve özellikle çağdaş Türk Kadınını en güzel şekilde temsil ederek emsallerine örnek oluşturacak kanaat önderi olabilecek, nitelikli genç kızların belirlenmesidir. Öğrencilerin cesaretlerini teşvik ederek özgüvenlerini geliştirmelerine ve katılımcı bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır" şeklinde duyurmuştu.

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