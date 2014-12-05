Üniversitedeki doçent cinayetinde müebbet istemi

Konya Selçuk Üniversitesi'nde, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gülce'nin Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i bıçakla öldürmekten müebbet hapse mahkûm edilmesi istendi.

Konya Selçuk Üniversitesi'nde, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gülce'nin geçen 2 Haziran'da, aynı bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i üniversitedeki odasında bıçakla öldürmesiyle ilgili soruşturma tamamlanarak dava açıldı. Prof. Dr. Ahmet Gülce için 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenirken, cinayet sırasında Doç. Dr. Özdemir'in kaçmaması için odanın kapısını dışarıdan kilitlediği ileri sürülen sekreter Asuman S. için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hasan Dönmez’in DHA’da yer alan haberine göre, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce'nin eşi olan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Gülce, iddiaya göre duygusal ilişki yaşadığı fakültedeki sekreter Asuman S. yüzünden 2 Haziran 2014 günü 3 çocuk babası 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i öldürdü. Fakültedeki odasında olaydan 2 gün sonra cesedi bulunan Doç. Dr. Özdemir'in vücudunda ve boğazında 14 bıçak darbesi saptandı.

Olayla ilgili olarak, cinayetin ardından emeklilik dilekçesi veren Prof. Dr. Gülce ile Asuman S. gözaltına alındı. Prof. Dr. Gülce, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sekreter Asuman S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gizli ilişkisi ortaya çıkacak diye öldürmüş

Soruşturmayı tamamlayan savcının Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın iddianamesinde, sanık Prof. Dr. Gülce'nin sekreter Asuman S. ile olan ilişkisini eşi Fakülte Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce'ye söyleyeceğini ve hakkında YÖK'e şikayet etmek üzere dosya hazırladığını öğrendiği için Doç. Dr. Özdemir'i öldürdüğü yer aldı.

Sekreter, kaçmasın diye kapıyı kilitlemiş

İddianamede, evli ve 1 çocuk annesi 28 yaşındak sekreter Asuman S.'nin Prof. Dr. Gülce ile 2 yıldır, Doç.Dr. Özdemir ile de 4 aydır duygusal ilişkide olduğunu ve cinayet sırasında da orada olduğu ileri sürüldü. Sekreter Asuman S.'nin olay günü Prof. Dr. Ahmet Gülce'ye, Doç. Dr. Özdemir'in, o gün hakkında hazırladığı dosyayı göndereceğini tekrar söylemesi üzerine, yanına aldığı suç aleti bıçakla Doç.Dr. Özdemir'in odasına gittiği belirtildi. İddianameye göre, çıkan tartışmanın ardından Prof. Dr. Gülce, Doç. Dr. Özdemir'i bıçaklamaya başladı. Doç. Dr. Özdemir'in, "Yetişin adam öldürüyorlar" diye bağırması, gürültüyü duyanların da kilitli olan kapıyı zorlaması üzerine, Prof. Dr. Gülce'nin, Doç. Dr. Özdemir'in sesinin duyulmaması için boğazından bıçakladığı yer aldı.

İddianamede Asuman S.'nin cinayet sırasında orada bulunduğu; sekreteri olduğu için de yedek anahtarla kapıyı dışarıdan kilitleyip, Doç. Dr. Özdemir'in odadan kaçmasını engellediği de yer aldı.

Sekreterin parmak izlerini sildi

Asuman S.'nin kapıyı kilitlediğini inkar etmesine rağmen, cinayet sonrasında pencereden çıkan Prof. Dr. Gülce'nin ifadesinde, Asuman S.'nin kapıyı kilitlediğini ve parmak izleri olduğunu söylemesi üzerine, profesörün akşam saatlerinde fakülteye gelip, testereyle kapının altındaki anahtarı alarak tekrar odaya girdiği belirtildi. Prof. Dr. Gülce'nin yanındaki havluyla Asuman S.'ye ait izleri sildiğini söylediği, ayrıca olay yerinde yapılan incelemede de kapının iç kısmıyla sehpanın ayaklarında sekretere ait parmak izine rastlanıldığı belirtildi.

Başka fakülteye atanan Asuman S.'nin olayın ardından gerçekleştirdiği vedalaşma ziyaretlerinin de şüphelerin kendi üzerinde yoğunlaşmasını engellemeye ve suçtan kurtulmaya yönelik hareketler olduğu belirtildi.

Cinayetten sonra da Asuman S.'nin öğrenci arkadaşı Şule A.'ya mesaj atıp Doç. Dr. Özdemir'in odasından koku gelip gelmediğini sorduğu Özdemir'in bütünleme sınavlarında olmayacağını ve sınavlara iyi çalışmasını söylediği yer aldı.

Her iki öğretim üyesinden de para almış

İddianamede Asuman S.'nin her iki öğretim üyesinden de aralarındaki duygusal ilişkiyi kullanıp zaman zaman 'ödünç' adı altında para aldığı; Doç. Dr. Özdemir'i de kendisinden hamile kaldığına dair inandırdığı öne sürüldü.

Prof. Dr. Ahmet Gülce'nin de ifadesinde cinayetten sonra buluştukları Asuman S.'den daha önce verdiği 80 bin lirayı istediği, cinayeti birisine söylerse de, "Celalettin ile birlikte olduğunu tüm dünya duyar, ben yanarsam sen de yanarsın" dediği kaydedildi. İddianamede Prof. Dr. Gülce'nin, Asuman S.'ye 'şantaj' suçundan da yargılanması talep edildi. Asuman S.'nin olaydan 2 gün sonra da polise giderek olayı ihbar ettiği ve cinayetin böylece ortaya çıktığı vurgulandı.

Profesör, eşi tarafından evden kovuldu

İddianamede Prof. Dr. Gülce'nin cinayeti işledikten sonra üstündeki kan lekelerini kapatmak için öldürdüğü Doç. Dr. Özdemir'in montunu giyerek odanın penceresinden çıktığı, sonra odasına gelip kendisini odasında bekleyen oğluyla görüştüğü belirtildi. Prof. Dr. Gülce'nin ardından da eşi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce ile birlikte eve gittikleri, eşinin üstündeki kan lekelerini sorması üzerine laboratuvarda kimyasal madde sıçradığını söylediği, sonra da Doç. Dr. Özdemir'i öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından eşi tarafından evden kovulduğu yer aldı.

Dekan ve sekter boşandı

Bu arada üniversitede işlenen bu cinayetin ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce, yaklaşık 30 yıllık eşi Prof. Dr. Ahmet Gülce'den anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Dekan Prof. Dr. Gülce, duruşmada 150 bin lira tazminat ile üniversitede okuyan 2 oğlunun eğitimleri bitene kadar aylık 1000'er lira eğitim masrafı istedi.

Üniversitede taşeron kadrosunda sekterlik yapan, cinayetin işlenmesiyle iki öğretim üyesiyle de ilişkisi bulunduğu ortaya çıkan Asuman S.'nin olaydan sonra işine son verildi. İlk evliliğini 8 yıl önce yapan ve 45 gün evli kaldıktan sonra eşinin dava açması sonucu boşandığı belirtilen Asuman S., cinayetin ardından 4 yıldır evli olduğu ikinci eşi eczacı kalfası F.S. ile anlaşmalı olarak boşandı. Asuman S. eşinden nafaka ve herhangi bir mal talep etmedi, oğlunun da velayeti babaya verildi.