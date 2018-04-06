Üniversitedeki dehşetin kurbanlarını uğurlama töreninde hüzün ve öfke (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde dün tabancayla Dekan Yardımcısı Dr

06 Nisan 2018 19:29

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi\'nin Meşelik Kampüsü\'ndeki Eğitim Fakültesi\'nde dün tabancayla Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan\'ı öldüren ve olayın ardından polis tarafından 9 mm. çapındaki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla yakalanan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ile 1 yıl önce boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar\'ın Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlandı.
Gözaltındaki Volkan Bayar ile Saadet Aylin Bayar, polislerin geniş güvenlik önlemleri altında ilk olarak Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne götürülerek burada sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

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