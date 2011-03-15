-ÜNİVERSİTEDE GIDA ZEHİRLENMESİ EDİRNE (A.A) - 15.03.2011 - Edirne'de, Trakya Üniversitesinin (TÜ) 55 öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, TÜ Ayşekadın Yerleşkesindeki yemekhanede akşam verilen tavuk, pilav, nohut ve cacık yiyen öğrencilerden 55'i, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile Edirne Devlet Hastanesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selimiye Devlet Hastanesi acil servis bölümüne başvurdu. Öğrencilere, gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Adını açıklanmasını istemeyen üniversite öğrencisi, gazetecilere, arkadaşlarından bir bölümünde akşam yemeğinin üzerinden 4-5 saat geçmesinin ardından mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti baş gösterdiğini söyledi. Arkadaşlarının hastanelerde tedavi altına alındığını belirten öğrenci, şöyle dedi: ''Özellikle üniversitede yemek konusu çok kötü. Öğrencilerin sürekli şikayeti üzerine, tabakları, kaşıkları güzelleştirdiler. Ancak yemekler bir türlü düzelmedi. Biz öğrenciyiz. Ailemizden uzakta eğitimimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirirken de paramızı dikkatli harcamaya çalışıyoruz. O nedenle ucuz yemekler yiyoruz. Ancak başımıza bu tür olaylarda geliyor. Kontrol yapılmıyor. Bizim sağlığımızı tehlikeye atıyorlar. Sabahları çorba çıkıyor, inanın yemeniz mümkün değil.'' Bu arada, tedavi altına alınan üniversite öğrencilerinin bir kısmı taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren öğrencilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.