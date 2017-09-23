Üniversitede taciz iddiasına 3 gözaltı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da Çukurova Üniversitesi\'nin yemekhanesinde 3 kız öğrenciyi el hareketleri ve bakışlarıyla taciz ettikleri ileri sürülen 3 elektrik işçisi, gözaltına alındı.

Çukurova Üniversitesi\'nde, elektrik tamir ve bakım işleri yapan biri 18 yaşından küçük üç erkek, yemekhanede yemek yiyen üç kız öğrenciyi, iddiaya göre bakışlarıyla ve el hareketleriniyle taciz etti. Tacize uğradıklarını öne süren öğrencilerden ikisi, Sarıçam Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi olunca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı 18\'den küçük olan, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, diğer iki şüpheli ise Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.