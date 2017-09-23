T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversitede taciz iddiasına 3 gözaltı

ADANA, (DHA) - ADANA'da Çukurova Üniversitesi'nin yemekhanesinde 3 kız öğrenciyi el hareketleri ve bakışlarıyla taciz ettikleri ileri sürülen 3 elektrik işçisi, gözaltına alındı

23 Eylül 2017 00:06

ADANA, (DHA) - ADANA\'da Çukurova Üniversitesi\'nin yemekhanesinde 3 kız öğrenciyi el hareketleri ve bakışlarıyla taciz ettikleri ileri sürülen 3 elektrik işçisi, gözaltına alındı.
Çukurova Üniversitesi\'nde, elektrik tamir ve bakım işleri yapan biri 18 yaşından küçük üç erkek, yemekhanede yemek yiyen üç kız öğrenciyi, iddiaya göre bakışlarıyla ve el hareketleriniyle taciz etti. Tacize uğradıklarını öne süren öğrencilerden ikisi, Sarıçam Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi olunca Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden yaşı 18\'den küçük olan, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, diğer iki şüpheli ise Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANA DHAADANAPolis MerkeziAdana Cumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturmaMüdürlüğüSarıçam Polis Merkezine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24