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Üniversitede Suruç anmasına çevik kuvvet müdahalesi!

40 çevik kuvvet polisi ile üniversitenin özel güvenlikleri standı kaldırdı

07 Ekim 2015 20:14

Kocaeli Üniversitesi'nin Umuttepe Kampusü'nde, Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında yaşamlarını yitiren Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Nazlı Akyürek ve Nuray Koçan'ı anmak isteyen öğrencilerle, açtıkları standın kaldırılmasını isteyen polisler arasında arbede çıktı.  çevik kuvvet polisleri de müdahale etti. Öğrencilerin direnmesi üzerine 40 çevik kuvvet polisi ile üniversitenin özel güvenlikleri standı kaldırdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ergün Ayaz'ın haberine göre, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde, Suruç'taki saldırıda hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Nazlı Akyürek ve Nuray Koçan'ın anmak için bir grup öğrenci biraraya geldi. Öğrenciler daha sonra Nuray ve Nazlı'nın isimlerinin bir amfiye verilmesi için imza kampanyası başlatıp, stant açtı.

Üniversite içersindeki güvenlik görevlileri, öğrencilerden standı kaldırmalarını istedi. Öğrencilerden olumsuz yanıt gelince, gerginlik çıktı. Gerginliğe çevik kuvvet polisleri de müdahale etti. Öğrencilerin direnmesi üzerine 40 çevik kuvvet polisi ile üniversitenin özel güvenlikleri standı kaldırdı. Bu sırada arbede yaşandı. Gerginlik, daha sonra öğrencilerin ayrılmasıyla son buldu. 

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