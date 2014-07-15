Üniversitede 'rehberlik' yerine manevi danışman

Balıkesir Üniversitesi’nde yönetimi ve danışman kadrosunun tamamı İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ve öğrencilere, “manevi-psikolojik danışmanlık” hizmeti verecek bir merkez kuruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Manevi Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin yönetmelikle tamamı İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan merkezde öğrencilerin yanı sıra dışarıdan gelen sivil kişilere manevi-psikolojik danışmanlık yapılacak.

Merkezde ancak gerek görülürse psikolog ve psikiyatristler “diğer danışmanlık” adı altında görev alabilecek.

Merkezin yönetmeliği

Milliyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberinde yer alan yönetmeliğe göre merkezin amaçları arasında bilimsel çalışmalar yapmanın yanı sıra, “ihtiyacı olan danışanlara manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermek” de sayıldı.

Yönetmeliğe göre gönüllü katılım esasına dayalı olarak Balıkesir Üniversitesi önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencileri ile “gerekli görülen hallerde” üniversite içi veya dışından gelen sivil kişiler, merkezden, “manevi-psikolojik” danışmanlık hizmeti alabilecek.

İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın izni ile “ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak” da merkezin yetkileri arasında olacak.

Tüm ekip İlahiyat'tan

Uygulamalı manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti verecek olan merkezin müdürü İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Din Bilimleri Anabilim Dalı, yoksa Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim dalı öğretim üyeleri arasından rektör tarafından 3 yıl için seçilecek.

Merkezin Yönetim Kurulu ise İlahiyat Fakültesi’nin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından, rektör tarafından görevlendirilecek 4 üye ile merkez müdüründen oluşacak. Manevi-psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esasları da tamamı İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan yönetim kurulunca belirlenecek.