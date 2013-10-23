Üniversitede protesto edilen Eskişehir Valisi arka kapıdan çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlenen sempozyuma katılan Vali Güngör Azim Tuna, toplantı salonunun önünde toplanan bir grup üniversite öğrencisi tarafından protesto edildi. Vali Tuna, toplantı sonunda dışarıda bekleyen öğrencilerle karşılaşmamak için kongre merkezinin arka kapısından çıktı.

ESOGÜ Meşelik Meşelik Kampusu’ndaki Kongre Merkezi’nde 2013 Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında ’Kuruluşundan 90’ıncı Yılına Türkiye Cumhuriyeti’ adlı uluslararası sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile çok sayıda davetli katıldı.

Kemal Atlan’ın DHA’daki haberine göre, sempozyumun açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Derya Örs, Cumhuriyet rejiminin bugün insanlığın tecrübe ettiği en önemli yönetim biçimlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Örs şöyle dedi:

"Bugünlere kolay gelmediğimizi, monarşik ve meşrutiyet yönetimlerin ardından cumhuriyet rejimine geçiş süreçlerinde yaşadığımız sıkıntıları, aşamaları, süreçleri her nesil kendi içerisinde yaşayarak görüyor ve bir sonraki kuşağa bu bilgileri, hatıraları aktarıyor. Türkiye Cumhuriyeti de bu anlamda pek çok zorlu safahattan geçerek bugünkü evresine gelmiş bulunuyor."

‘Türk milleti cumhuriyetle küllerinden yeniden doğdu’

Türk milletinin Cumhuriyet ile Anka misali küllerinden yeniden doğduğunu söyleyen Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna da, "Bu doğuş sancılı bir dönemle, milli mücadele ile gerçekleşmiştir. Milli Mücadele’nin kilit noktalarından biri olan Eskişehir, tek yürek olup kenetlenmiş; sonrasında kin, nefretten uzak, dünyaya geliş amacına yakışır biçimde Yunus Emre misali ’dava için değil, mana için’ gönül yolculuğuna devam etmiştir" diye konuştu.

‘Vali istifa’ diye bağırdılar

Sempozyumun yapıldığı Kongre Merkezi önüne gelen bir grup örenci içeriye girmek istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlileri bu öğrencileri içeride taşkınlık yapacakları iddiasıyla salona almadı. Öğrenciler, Vali Güngör Azim Tuna’yı üniversitelerinde istemediklerini söyledi. Vali Tuna’nın Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu 38 gün komda kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünde arkadaşlarını suçlayan açıklamalarda bulunduğunu ifade eden öğrenciler şöyle dedi:

"Bizler üniversitemizde Ali İsmail Korkmaz’ın katillerini saklayan ve koruyan Vali Güngör Azim Tuna’yı istemiyoruz. Vali Tuna’dan hesap sormadan buradan ayrılmayacağız. Vali’ye üniversitemize gelmemesini söyledik. Validen hesap sormak için içeriye girmek istiyoruz. Ancak güvenlikçiler bize engel oluyor. İçeride yer olmadığını belirtmelerine rağmen içerisinin boş olduğunu biliyoruz. Vali bizden, öğrenciden korkuyor.''

Arka kapıdan çıktı

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ise sempozyumun açılış törenin ardından dışarıda bekleyen öğrencilerle karşılaşmamak için kongre merkezinin arka kapısından çıkarak makam aracıyla kent merkezine döndü.