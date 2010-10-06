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Üniversitede polis baskısı!

YÖK üniversiteler içindeki güvenlik önlemi açıklamasında parmak izi arttırımı ve kamera tespitleri de arttırılacak...

06 Ekim 2010 03:00

T24 - YÖK’ün üniversite yönetimlerinden sivil polislerin de içinde bulunduğu güvenlik güçleri için yer talep etmesi ve istenen diğer önlemler,  Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Ayhan Alkış, tarafından değerlendirdi. 

YÖK Başkanı'nın imzasını taşıyan ve kampüslerde güvenlik güçleri ile sivil polislerin görev yapmasını kolaylaştıracak taleplerin yer aldığı yazıda, kamera ve parmak izi önlemlerinin de artırılması istendi.

Mirgün Cabas’la 'Her Şey'de, Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Ayhan Alkış, YÖK’ün kararını değerlendirdi. 

Daha önce de YÖK’ten benzer yazılar geldiğini belirten Alkış, "Ancak bu yeni bir içerik taşıyor. YÖK zaman zaman öğretim yılının açılışından önce ya da sonra, güvenlikle ilgili tedbirlerin alınması için yazı yollardı. Burada ise kapsamlı bir uygulama var ve yeni" dedi.  
 

'KURUMSAL VE BASKICI' 

"Üniversitenin güvenliği kamuoyunda tartışılmamalı" diyen Alkış, "Üniversiteler gerçekten güvenlik açısından bu denli tehdit altındaydsa, buradan gençler ve öğretim üyeleri adına kaygı verici sonuçlar çıkarmak mümkün. 

Geçmişte üniversitelerin çok yabancı olmadığı, zaman zaman rektörlerin insiyatif kullanarak başvurdukları tedbirler var. Burada ise, kurumsallaşan ve baskıcı izlenim veren bir yapı ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. 


'GÖZETİM VE DENETİM ALTINA ALMAK' 

Açılışlar öncesi her kentte valiliğin başkanlığında üniversitelerle ilgili güvenlik toplantıları yapıldığını söyleyen Alkış, "Şimdi iki defa yapılacak deniyor; kurumsallaştırılıyor. 

YÖK’ün çıkış amacı makuldu ve 'üniversite özgürdür ve eğitim bilim için önce güvenlik sağlanmalı' düşüncesi vardı. Bu yerinde bir düşünce ama, bu masum ve haklı görülen şeyden sonra parmak izine, öğrencilerin ailelerine haber vermeye kadar giden istihbarat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması... 

Bu durum üniversitenin öğrencileriyle muhtemelen öğretim üyeleri ve çalışanlarıyla kurumsal bir denetim ve gözetim altına alınmak istendiğini ve bunun için bir yapı oluşturulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.  


'EN SON ÜNİVERSİTELER DENETLENMELİ' 

Bugüe kadar üniversitelerde yaşanan sorunlarda güvenlik güçlerine ihtiyaç duyulduğu ancak sivil polislerin hiçbir zaman olmadığını söyleyen Alkış, "Sorun varsa rektörlerin başvurusuyla güvenlik girerdi ama şimdi kurumsallaşıyor. 

Üniversite yönetcileri öğretim yılı başında kolluk kuvveti ve sivil polis ihtiyaçlarını belirtecekler, yer tahsis edecekler. Dolayısıyla kalıcı, kurumsal bir denetim ve gözetim yapısıyla karşı karşıyayız ki en son denetlenecek yerler üniversiteler olmalı" diye konuştu. 


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