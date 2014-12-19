T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üniversitede öğrenci kavgası; 3 yaralı, 30 gözaltı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı, 30 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2014 22:39

Erzurum Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu otoparkında karşılaşan iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencileri dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine bir grup, polise ve diğer gruba taş ve sopalarla saldırdı.

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı. Üniversite yerleşkesinden uzaklaşan grup, Çat yolu Teknokent Kavşağı'ndaki ormanlık alana kaçtı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Olaylarda yaralanan 3 kişi de Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir grup da gözaltına alınan şüphelilere, polise saldırdıkları için tepki gösterdi.

 

ETİKETLER

atatürk üniversitesiöğrencikavgagözaltıyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24