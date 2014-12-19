Üniversitede öğrenci kavgası; 3 yaralı, 30 gözaltı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu otoparkında karşılaşan iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğrencileri dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine bir grup, polise ve diğer gruba taş ve sopalarla saldırdı.

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek, güvenlik önlemi alındı. Üniversite yerleşkesinden uzaklaşan grup, Çat yolu Teknokent Kavşağı'ndaki ormanlık alana kaçtı.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Olaylarda yaralanan 3 kişi de Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir grup da gözaltına alınan şüphelilere, polise saldırdıkları için tepki gösterdi.