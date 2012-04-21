Üniversitede korkutan yangın

Karaman’da bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin Yunus Emre Yerleşkesi'nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına almakta zorluk çekilen yangına, Karaman Belediyesi, Kazımkarabekir ve Ayrancı ilçesi itfaiyeleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçları ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.