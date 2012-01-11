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Üniversitede kopya skandalı

Uşak Üniversitesi'nde geçen Kasım ayında açılan doçentlik sınavında 'kopya çekildi' iddiaları üzerine YÖK tarafından soruşturma başlatıldı.

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Uşak Üniversitesi Eski Rektörü'nün eşinin de aralarında bulunduğu 3 öğretim görevlisi hakkında, YÖK Disiplin Kurulu, Doçentlik sınavında kopya çektikleri iddiası ile soruşturma başlattı.
 
 
Uşak Üniversitesi'nde geçen Kasım ayında açılan doçentlik sınavında 'kopya çekildi' iddiaları üzerine YÖK tarafından soruşturma başlatıldı.


YÖK Disiplin Kurulu, Uşak Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Adnan Şişman'ın aynı üniversitenin eğitim fakültesi'nde öğretim görevlisi olan eşi Ayşin Şişman ile Uşak Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Volkan Turhan ve Doçentlik sınavında kopya verdiği iddia edilen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ozan Örmeci hakkında soruşturma başlattı.


Üç Öğretim görevlisinden savunma isteyen YÖK Disiplin Kurulunun önümüzdeki 23 Şubat'ta kararını açıklayacağı öğrenildi.


Eski Rektör Prof. Dr. Adnan Şişman'ın emekliliğini istediği, kopya skandalına adı karışan eşi Öğretim Görevlisi Ayşin Şişman'ın da istifa dilekçesi verdiği Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik tarafından da doğrulandı.


Uşak Üniversitesi'nde şok etkisi yaratan kopya skandalı ile ilgili olarak açıklama yapan Rektör Çelik, "Kopya olayına adları karışan 3 öğretim görevlisi ile ilgili olarak YÖK tarafından soruşturma başlatıldı. Sınavla ilgili olarak bilirkişi incelemesinin ardından YÖK Disiplin Kurulu soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili olarak Öğretim Görevlileri Ayşin Şişman, Volkan Turhan ve Ozan Örmeci'ye YÖK'ten gönderilen savunma tebligatları bugün ulaştırılarak tebliğ edildi. Ayrıca Öğretim Görevlisi Ayşin Şişman üniversitemize öğretim üyeliği görevinden istifa, eski Rektör Prof. Dr. Adnan Şişman da emeklilik dilekçesi verdi" dedi.


 

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