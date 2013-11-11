Üniversitede kavga: 4 yaralı

Sivas'ta karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada, 3 öğrenci ve 1 polis memuru yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde sabah saatlerinde doğu illerinden gelen öğrenci grupları ile ülkücü görüşteki öğrenciler arasında gerginlik yaşandı.

Üniversitenin merkezi kafetaryası önünde toplanan öğrenciler, cumartesi günü kent merkezinde basın açıklaması yaptıktan sonra bazı arkadaşlarının ülkücüler tarafından dövüldüğünü ileri sürerek olayı protesto etti.

Yaklaşık 50 kişilik grup açıklama sonrası dağılırken Fen Edebiyat Fakültesi önünde ülkücü bir grupla karşı karşıya geldi.

4 yaralı

Gruplar arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kavgada doğu illerinden gelen öğrenciler Ozan Boran (21), Hamza Erdem (22) ve Yavuz Demir (27) ile polis memuru Serkan Metin yaralandı. Hamza Erdem ve Yavuz Demir adlı öğrencilerin bıçakla yaralandığı, Ozan Boran'ın ise darp sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

Polis memuru Serkan Metin'in ise kavga sırasında bir öğrencinin kaskla başına vurması sonucu yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Gerginliğin devam etmesi nedeni ile hastanenin acil servisinin önünde de önlemler alındı.

Tartışma hafta sonu başladı

Doğu illerinden gelen öğrencilerin arkadaşlarının dövüldüğü iddiası cumartesi günü kent meydanında Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu Sivas İnisiyatifi tarafından kent meydanında yapılan basın açıklamasıyla gündeme geldi.

Açıklamadan sonra dağılan gruptaki bazı öğrencilerin ülkücü görüşe sahip kişilerce dövüldüğü iddia edildi.

Üniversitede bugün Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu adına açıklama yapan Demet Öcal, cumartesi günü açıklama yaptıktan sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın bulunduğu caddeden geçen 3 arkadaşlarının önü kesilip konuşma bahanesiyle ülkü ocakları binasına çıkarılarak dövüldüğünü iddia etti.

Grup cumartesi kent meydanında yaptığı açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızlı-erkekli evlerle ilgili sözlerine tepki göstererek döviz ve pankartlar açmıştı. Ayrıca Suriye sınırına duvar örülmesini de protesto etmişlerdi.

Polis jammer kullandı

Üniversitede öğrenciler arasındaki gerginlik nedeni ile polis kampus içerisinde sinyal kesici jammerleri devreye sokarak, öğrencilerin birbiri ile iletişimini keserek grupların haberleşme yoluyla çoğalmasını engelledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.