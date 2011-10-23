-Üniversitede eğitime bir hafta ara ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), kentte yaşanan 7.2'lik depremin ardından eğitime bir hafta ara verildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, sadece kampüs içinde 3 binada hafif çaplı hasar olduğunu, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Eğitime 1 hafta ara verildiğini belirten Battal, ''Öğrencilerimizin hepsinin durumu iyi aileleri rahat olsun. Çevre merkezlerle görüşüyoruz. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için elimizden geleni yapacağız. İsteyenleri buradaki emniyetli binalara yerleştireceğiz. İsteyenler için çadır kuruyoruz uygun yerlere. Çevre illerin yetkilileriyle görüşüyoruz, isteyenleri oraya yönlendireceğiz. Aileler merak etmesin. Hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadı'' diye konuştu. Battal, ''YYÜ Tıp Fakültesi hastanesi bahçesine seyyar hastane oluşturuyoruz. Vatandaşlarımıza, ülkemize büyük geçmiş olsun'' dedi. Deprem sonrası, bazı hastanelerdeki hastalar ile depremde yaralananların bir kısmı buradaki hastanede tedavi altına alındı. Van'ın Erciş ilçesinde gönüllü hekim ve sağlık personelinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), arama ve kurtarma çalışmalarına destek verirken, kentteki özel hastanelerde çalışan hekimler ve sağlık personeli de boş arazilere kurulan sedyelerde yaralılara müdahale ediyor. Bu arada, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz akımı da kesildi. Polis, şehir merkezinde yaptığı anonslarla sigara içilmemesi yönünde uyarılarda bulunurken, bazı mahallelerde su boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle şehrin bazı kesimlerine su verilemiyor.