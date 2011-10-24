-Üniversitede dört bina hasarlı BOLU (A.A) - 24.10.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü senatosunun eğitimi bir hafta tatil etmesini ''Son derece yerinde bir karar'' şeklinde değerlendirdi. Özcan, ''Toplamda dört binamızda hasar var. Tatil kararı son derece yerinde bir karar. Erciş'teki fakültemizde büyük zarar var. Orada bulunan bir yurdumuz yıkıldı'' dedi. Bolu'nun Yeniçağa İlçesinde hayırsever işadamı Yaşar Çelik tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu'nun açılışı için tören düzenlendi. YÖK Başkanı Özcan, törende yaptığı konuşmada, buruk bir sevinç içinde olduğunu ifade etti. Açılışın Van depremine rastladığını belirten Özcan, ''Keşke rast gelmeseydi. Onu çok arzu ederdik. Teröre kaybettiğimiz şehitlerimiz ve Van'da meydana gelen depremde kaybettiğimiz insanlar gerçekten insanın yüreğini yakıyor. Bir taraftan sevinirken bir taraftan onların üzüntüsünü kalbimde hissediyorum ama ne olursa olsun sizin gibi yüce insanlar sayesinde bu ülkenin geleceğini çok parlak görüyorum. Bu eseri yapıp bize hediye ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Kurumum ve ülkemiz adına size müteşekkiriz. Bu hayırlarınızın devamını dileriz. Sizler sayesinde ülkemiz oldukça güzel bir gelişme sürati ivmesi kazandı'' diye konuştu. Prof. Dr. Özcan, basın mensuplarının Van'da yaşanan deprem felaketinde üniversite öğrencilerinin son durumuna ilişkin soruları üzerine ''Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü senatoyu toplayarak üniversiteyi bir hafta tatil etti. Toplamda dört binamızda hasar var. Tatil kararı son derece yerinde bir karar. Erciş'teki fakültemizde büyük zarar var. Orada bulunan bir yurdumuz yıkıldı. Onun altında kalan hizmetli kategorisindeki bir arkadaşımız hala orada. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rektör, çevre illerdeki üniversitelerden yardım alarak öğrencileri Van merkeze veya memleketlerine gitmek istiyorlarsa memleketlerine kadar götürüyor. 10 gün yaraları sarmak için iyi bir zaman. Artçı depremleri düşünürsek öğrencilerin orada olmaması iyi olur. Hiçbir öğrencimizi kaybetmedik, bu çok sevindirici. Kendi evlerinde kalan öğrencilerin durumu ile ilgili net bir bilgimiz yok. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor'' diye konuştu.