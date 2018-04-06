Üniversitede Dehşet; Soruşturma Geçiren Araştırma Görevlisi 4 Kişiyi Öldürdü (9)

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ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENECEK Eskişehir'de üniversite kampüsünde araştırma görevlisi Volkan B

06 Nisan 2018 02:06

ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENECEK
Eskişehir\'de üniversite kampüsünde araştırma görevlisi Volkan B. tarafından tabancayla ile öldürülen Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile araştırma görevlileri Yasir Armağan ve Serdar Çağlak için yarın ESOGÜ Rektörlüğü önünde tören düzenlenecek. 
Saat 11.00\'deki törenin ardından Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mikail Yalçın ile araştırma görevlisi Yasir Armağan\'ın cenazeleri Tokat\'a, araştırma görevlisi Serdar Çağlak\'ın cenazesi memleketi Kayseri\'ye götürülecek. Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özmutu ise yarın Eskişehir\'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi\'nde toprağa verilecek.
 

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