Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (7)

SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.\'nin eşi Saadet Aylin B.\'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B\'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.