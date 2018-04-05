Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (7)
SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B
05 Nisan 2018 23:02
SALDIRGANIN EŞİ DE GÖZALTINDA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Vedat B.\'nin eşi Saadet Aylin B.\'nin de gözaltına alındığını açıkladı. Saadet Aylin B\'nin de üniversitede araştırma görevlisi oldğu belirtilidi.
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