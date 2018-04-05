Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (5)

REKTÖR: SALDIRGANIN, BAZI KİŞİLERİN FETÖ\'CÜ OLDUĞU İDDİALARI VARDI

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesi\'nde 4 akademik personelin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rektör Gönen, saldırgan Volkan B. ile ilgili \"Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ\'cü olduğu iddiaları vardı. Bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartışmaları olmuştu\" dedi.

HEDEFİ DEKAN\'DI

Saldırıya ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Gönen, \"Milletimizin başı sağ olsun. Araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi Dekanımızı kast ederek, dekanımızın odasına elinde tabanca ile girmiş. Orada çok şükür, dekanımız yokmuş; ama fakülte sekreterimizi vurmuş. Daha sonra bitişik odadaki dekan yardımcımızı vurmuş. Sonra üst kata çıkıp, araştırma görevlilerini vurmuş. Bir başka öğretim üyemize tabancayı doğrulttuğu sırada tabanca tutukluluk yapmış. Elinde tabanca ile eğitim fakültemizi terk etmiş. Biraz ileride polis tarafından derdest edilmiş. Saldırgan, \'YÖK Kanunu\'nun 35. maddesi kapsamında bize doktora yapmak üzere gelmiş araştırma görevlisi\" diye konuştu.

\'HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ\'

Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Gönen, \"Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum kesin bir bilgim yok. Zaman zaman fakültesinde sözlü saldırıda bulunan bir yapıya sahipti. Psikolojik sorunlar yaşadığına yordum kesin bir belgem yok. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle devam eden bir soruşturma var\" dedi.

Saldırının terörle ilgisi olduğunu düşünmediğini kaydeden Prof. Dr. Gönen, saldırganın, fakültede bazı kişilerin FETÖ\'cü olduğuyla ilgili iddiaları bulunduğunu söyledi. Rektör Gönen, \"Öyle iddiaları vardı. Mahkemede de öyle beyanları var. Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ\'cü olduğu iddiaları vardı. Mahkemede de bu tür beyanları oldu. Dolayısıyla bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartıştıkları olmuştur\" diye konuştu.

YÖK BAŞKANI SARAÇ\'TAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde görevli 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, \"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun\" dedi.

BÜYÜKERŞEN\'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de saldırıda yaşamını yitiren akademik personel için Twitter\'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükerşen, \"Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah\'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum\" dedi.



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