Üniversitede davul zurna gerginliği

Alınan bilgiye göre, önümüzdeki günlerde emekli olacağı belirtilen ÇÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıza Kanber, rektörlük tarafından tutulduğu iddia edilen ekibin, fakülte binası önünde davul ve zurna çalması üzerine bina giriş kapısına indi.Bu sırada, Kanber'le birlikte, yerine bölüm başkanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Bülent Özekici ve diğer öğretim üyeleri de aşağı indi. Özekici, davul ve zurna çalan ekibe tepki gösterip kovarak, "Gidin be. Utanın. Bir hocanız emekli oluyor diye rektörünüz davul zurna çaldırıyor. 'Emekli olursa davul zurna çaldıracağım' demişti. Bir rektörün işi bu mudur? 40 yıl hizmet etmiş adama bunu mu reva görüyorsunuz. Utanmazlar. Ders yapan öğrencileri dersten kaçırdınız" dedi.Prof. Dr. Kanber ise "Ben emekli olduğum için rektör davul zurna çaldırdı. O Rektör'e söyleyin, ben şerefimle emekli oldum" diyerek tepki gösterdi.Davul ve zurna çalan iki kişi tepkilerin ardından uzaklaşırken, öğretim üyeleri de binaya girdi.Özekici, olayın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rektör Akınoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana, "bazı doğruları söyledikleri için" Prof. Kanber'le kendisine cephe aldığını ve 1 yıldır her toplantıda 'Kanber emekli olduğunda davul ve zurna çaldıracağını' söylediğini iddia etti.Kanber ise açıklamasında, Rektörlükle arasının iyi olmadığını belirterek, "Akınoğlu'na karşı olduğumdan, bana kin besliyor. Beni her gördüğünde 'emekli olunca arkanızdan davul zurna çaldıracağım' diyordu. Beni aşağılamak için mobbing yapıyor. Gereken her türlü yasal hakkımı arayacağım" dedi.Rektörlük Basın Bürosu yetkilileri, davul ve zurnanın sürpriz ve jest amaçlı çalındığını belirtirken, toplantıda olduğu söylenen Rektör Akınoğlu ise herhangi bir açıklama yapmadı.