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Üniversitede 'çarşaf' kavgası

CHP'li Kılıçdaroğlu, Kocaeli Üniversitesi’nde konferans verdi. Partililerle, eleştiren gençler arasında kalaslı kavga çıktı.

27 Kasım 2008 02:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kocaeli Üniversitesi’nde bir konferans verdi. Konferansta söz alan Teknik Eğitim Fakültesi öğrencisi Çağlar Özkan’ın “Deniz Baykal’ın bu türban atağı ahlaksızlık değil midir?” demesine bir grup tepki gösterdi. Kampus alanı bir alanda savaş meydanına döndü.

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kocaeli Üniversitesi Çağdaş Üniversite Öğrenci Kulübü’nün organizasyonuyla üniversitenin Umuttepe Yerleşkesi Morfoloji Bölümü’nde konferans verdi.

Teknik Eğitim Fakültesi öğrencisi Çağlar Özkan’ın “Sizin yaptığınız provokasyon. Türban samimiyetsizliğini bize açıklayabilir misiniz? Deniz Baykal’ın bu türban atağı ahlaksızlık değil midir?” demesine bir grup tepki gösterdi.

Salonda bulunan CHP İl Gençlik Kolları üyelerinin de müdahale etmesiyle büyüyen olaylarda protestocu grup salon dışına çıkarıldı. Bu grup ‘Faşizme karşı omuz omuza’, ‘Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak’ sloganları atarken, bu kez olaylar dışarıda devam etti. Tekme ve yumruklarla birbirine giren öğrencilerden bazıları ellerine geçirdikleri kalasları da kavgada kullandı. Jandarmanın müdahale ettiği kavgada bazı öğrenciler hafif şekilde yaralandı. Kılıçdaroğlu, olaylar nedeniyle konferansı yarıda bıraktı.

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