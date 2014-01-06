Üniversitede aşk yaşayan öğrenciler de fişlendi

Gaziantep Üniversitesi’nin İslahiye’deki fakültelerinde okuyan öğrencilerin fişlendiği ortaya çıktı. Güvenlik birimleri kimin kimle gezdiğinin, kimle duygusal ilişki yaşadığının, hangi arabada veya ağaç dibinde oturup sohbet ettiğinin bile kaydını tutmuş.

12 Eylül 2010 tarihindeki referandumla yapılan anayasa değişikliğiyle fişlemelerin son bulduğu söylenmesine rağmen Gaziantep’te skandal fişleme belgeleri ortaya çıktı. Belgelere göre, Gaziantep Üniversitesi’nin İslahiye yerleşkesinde okuyan öğrenciler hakkında sadece siyasi değil, “ahlaki” fişleme de yapıldı. Fişlemelerde öğrencilerin fotoğraflarının yanısıra, tüm kişisel ve iletişim bilgileri ve kimle ‘duygusal ilişki’ yaşadıkları, kimin kiminle arabada oturduğu gibi özel hayatı ilgilendiren bilgiler de dosyalandı.

Bir süre önce de Tunceli'nin Hozat ilçesinde vatandaşların tümünün takibe alındığını belgeleyen fişlemeler ortaya çıkmıştı. Bu olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Özel hayatı izlemişler

Milliyet’ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, özellikle Gaziantep Üniversitesi’nin İslahiye’deki fakülte ve yüksekokullarında okuyan öğrencileri hakkında fişleme yapıldı. İl ve ilçedeki güvenlik birimlerince yapıldığı belirtilen fişlemelerde, öğrencilerin sadece siyasal düşünceleri değil, özel hayatlarına dair bilgiler de toplandı. Bu bilgiler, fişlerin “değerlendirme” bölümünde “özet” olarak nitelenen bölüme açık biçimde yazıldı. Fişlerin “özet” kısmı belgelerde açık biçimde görülürken, “detaylı” bölümler ortaya çıkmadı. Bu nedenle, burada hangi bilgilerin işlendiği de henüz bilinmiyor.

Üniversitenin haberi var mı?

Fişleme belgeleri, bilgilendirme amacıyla Gaziantep ili ve İslahiye ilçesinde, aralarında Gaziantep Üniversitesi'nin de bulunduğu, birçok kamu kurum ve kuruluşuna da gönderilince olay açığa çıktı. Gaziantep Üniversitesi İslahiye yerleşkesindeki bazı görevliler, fişlemeden haberleri olmadığını ve bu çalışmayı emniyetin yaptığını belirtti. Çok sayıda öğrenci ise güvenlik kuvvetlerinin kendilerini sürekli takip etmesinden yakındı.

Emniyet ile üniversite işbirliği

Öğrenciler, İslahiye’deki üniversite yönetiminin de fişlemelerden haberdar olduğunu savundu. Tesadüfen ele geçirilen fişlemelerde bilgileri yeralan öğrencilerin ise takip edildiklerini bilmedikleri belirtildi. İlçedeki bazı kaynaklar fişleme belgelerinin üniversite bilgisayarından çıktığını, emniyetin düzenli olarak bazı bilgileri üniversite ile paylaştığını öne sürdü.

Fişleme tarihleri görünüyor

Belgelerde kişilerin fotoğrafı, kimlik numarası, anne ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, İslahiye’deki adresleri, telefon numaraları, elektronik posta adresi, velilerinin telefon numaraları ve adresleri yazıyor. Belgelerdeki tarihler 2010’dan 2011 sonuna kadar fişleme yapıldığını gösteriyor. Ancak, fişlemelerin bu tarihten sonra da devam ettiği ve halen sürdüğü belirtiliyor.

İşte o bilgiler:

İsimlerini gizli tuttuğumuz öğrencilerle ilgili bazı belgelerin “özet” kısmında yeralan değerlendirmeler şöyle:

* (Erkek öğrenci) Psikolojik rahatsızlığı var. Olur olmaz şarkı-türkü söylüyor. Kurban bayramı tatiline gitti ve hâlâ dönmedi (21.12.2010). Yapılan kontrollerde 11 Nisan 2011 tarihinde de okulda olmadığı, okul idaresinden rahatsızlığından dolayı okulunu dondurduğu bilgisi alındı.

* (Kız öğrenci) 11 Mayıs 2010’da aynı okulda yaşayan F. ile problem yaşadığı, şahsın abisinin kendisini okuldan almak istediği ancak okula devam ettiği, sol görüşlü öğrencilerle görüldüğü.

* (Erkek öğrenci) Aynı okulda yaşayan A. ile duygusal arkadaşlığı olduğu, bu arkadaşlığının A.’nın sözde Kürt olduğu için ayrıldığı, kızın abisinin gelerek sıkıştırdığı ancak olumsuz bir durumun olmadığı.

* (Erkek öğrenci) MHP ilçe binasına gidiyor. Okul içerisinde reislik yapıyor. MHP’nin düzenlediği esnaf gezisine katıldı.

* (Kız öğrenci) Okul içerisindeki kavgaya karıştığı. Duygusal ilişkiden kavganın çıktığı. 2. sınıf öğrencisi K. ile samimi olduğu, arkadaşlıklarının devam ettiği tespit edilmiştir.

* (Erkek öğrenci) 7 Mayıs 2011’de Akın Birdal ilçemize gelişinden gidişine kadar elinde flama ile birlikte dolaştığı, ilçemiz sakinlerinden BDP ile yakın olan K. ve 3-4 kişilik grupla, parkın içerisindeki kamelyada oturup, yarım saat kadar görüşme yaptılar. (çok sayıda öğrenci için Birdal’ın gezisine katıldığı için benzer fiş düzenlendi)

* (Kız öğrenci) Okulun ikinci döneminde merkezdeki Gaziantep Üniversitesi’ne geçiş yaptığı.

‘Kol kola gezdiler’

* (Kız öğrenci) 2. sınıfta okuyan Ç. ile arkadaşlık yaptığı, samimi olarak kol kola gezdikleri.

* (Kız öğrenci) 20 Mart 2010 günü, akşam saatlerinde ilköğretim okulu karşısındaki boşluk arazide kamyonet içerisinde İslahiyeli ... ailesinden ... işi yapan .. ile bulundukları.

* (Erkek öğrenci) 1. sınıftaki T adlı kız, Ö. ile çok samimi görünüyor. ... ile aynı evde kalıyorlar.

* (Kız öğrenci) Okuldan başkalarıyla birlikte olduğu söylentilerinden dolayı kavgaya sebep olmuştur. Şahsın okulla bağlantısı olmayan kişilerle sık sık görüştüğü, bu şahıslar ile geceleri de beraber olduğu duyumları alınmıştır.