Üniversitede Abdullah Çatlı konferansı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen kazada ölen Bahçelievler katliamı sanıklarından Abdullah Çatlı'nın kızı Yrd. Doç. Dr. Gökçen Çatlı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) düzenlenen konferansta babası ve 6 arkadaşının 'ASALA'ya karşı verdiği mücadeleyi' anlattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Gökhan Ceylan'ın haberine göre, Cumhuriyet Üniversitesi Şiir, Edebiyat ve Tarih Topluluğu'nun üniversite kültür merkezinde düzenlediği konferansa yaklaşık 500 kişi katıldı.

'Babam Çatlı' kitabının yazarı İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babasının 1980'li yıllarda ASALA'ya karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

ASALA ile mücadele edilen dönemlerde kendisinin 8 yaşında olduğunu ve 15 yaşına kadar o dönemin tanığı olduğunu belirten Gökçen Çatlı, şöyle dedi:

"Babam yurtdışına göç ettiğinde ASALA terör örgütünün devlet adamlarına yönelik katliamları söz konusuydu. Fakat devlet hiç bir şey yapmıyordu, yapamıyordu. Çünkü bizim NATO'ya girdiğimizden beri elimiz, kolumuz bağlıydı. Sene 1981'de ben annem ve kardeşim henüz yurt dışına gitmemişken babam ve 6 ülküdaşı ASALA terör örgütüne karşı tamamen kendi başlarına ve kendi imkanlarıyla birlikte bir eylem başlattılar.

"Kendilerinden evvel Avrupa'ya gitmiş olan teşkilat mensuplarından, oradaki Türk derneklerinden bilgi topluyorlar. Avrupa ASALA'nın başlatmış olduğu bu katliamlara, soykırıma sessiz kaldığı, hatta lojistik destek sağladığı için birçok şey aleni ve bilgiler de böyle toplanıyor. Ve ceplerinde para olmayan bu 7 kişi, çoğu zaman patates kaynatarak operasyonlara gidiyorlar. 7 kişinin bu kahramanca mücadelesi Avrupa'da çok ses getiriyor."

Çatlı, babası ve arkadaşlarının daha sonra devletle birlikte hareket etmeye karar verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha sonra devlet desteğiyle birlikte çok daha güçlü operasyonlar yapıldı. 1984'ün sonlara geldiğinde ASALA büyük darbe aldı. Medyaya yansıdığı kadarıyla yaklaşık 20 operasyondan bahsediliyor. Hayır eksik. 100'den fazla operasyon yapıldı. 100'dan fazla lidere yönelik durdurucu hareketler yapıldı. Babam 1984'in sonunda cezaevine girdikten sonra 1985'in başlarında içeriden anneme verdiği direktiflerle ve dışarıdaki 6 ülküdaşının neredeyse babam kadar lider vasıflı özellikleriyle ASALA terör örgütü tamamen bitirildi. Sağ kalan militanları, Ermenistan'a, bugün Ortadoğu diye bahsettiğimiz bölgelere kaçtı. Bir kısmı da Avrupa'da devlete sığındı."