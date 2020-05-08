Üniversitede 45 güne 3 ayrı sınav takvimi sıkıştırıldı, öğrenciler ayağa kalktı: Nasıl sağlıklı kalacağız?

T24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK’ten gelen, üniversitelerin 15 Haziran’dan itibaren akademik takvime dönebileceklerine yönelik açıklamaların ardından üniversite senatoları takvim üzerinde çalışmaya başladı. Selçuk Üniversitesi ise sürpriz biçimde, vize, final ve bütünleme sınavlarının 15 Haziran’dan itibaren 1,5 aylık takvimde yapılmasını kararlaştırınca, öğrenciler sosyal medyadan kampanya başlattı. Öğrenci yurtlarının karantina amaçlı kullanıldığını anımsatan öğrenciler, Koronavirüs'ün etkileri geçmeden, binlerce öğrencinin kente ve üniversiteye geri çağrılmasının vahim sonuçlara yol açabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından, normalleşme adımlarını açıklarken, "Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecek" dedi. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından YÖK de konuya ilişkin bir duyuru yayımladı.

Koşula bağlı açıklama

YÖK’ten yapılan açıklamada, “Devletin ilgili kurumları tarafından 1 Haziran 2020'den itibaren 14 gün boyunca Covid-19 salgınının kontrol altına alındığının ve kesin düşüşe geçtiğinin beyan edilmesi koşuluyla, 15 Haziran 2020 tarihinden sonra üniversitelerimizde de normale dönüşün ilk aşaması bu şekilde tedrici olarak başlayacaktır" açıklaması yapıldı.

Selçuk, hızlı davrandı

Bu açıklamadan sonra üniversite senatoları, dönemin nasıl tamamlanacağı ve yeni eğitim dönemine yönelik planlamaları yapmaya başladı. Selçuk Üniversitesi ise sürpriz bir biçimde, büyük hızla, tüm sınavların Konya’da, yüz yüze yapılması kararı aldı. Senatonun aldığı kararda, YÖK’ten yapılan açıklama anımsatıldı.

Kararda, sınavların şu şekilde yapılacağı belirtildi:

Pandemi sürecinde ertelenen eğitim-öğretim faaliyetlerine 15 Haziran 2020 tarihinde başlanacaktır.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında eksik kalan sınavlar ve uygulamalı dersler 15 Haziran – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Uzaktan eğitim ile eğitim – öğretimi tamamlanmış olan ve uygulamalı eğitimi olmayan tüm programlarda sınavlar (ara sınav, genel sınav, bütünleme) 15 Haziran –30 Temmuz 2020 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Uygulamalı eğitimi olan programlarda okuyan öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri 15 Haziran – 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış olarak verilecektir.

Uygulamalı eğitimi olan programlarda sınavlar; eğitimin tamamlanmasını takip eden 2 (iki) iş günü içinde yapılacaktır.

Uygulamalı eğitimin yeterli düzeyde verilebilmesi için ek süre talep eden Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde 30 Temmuz 2020 tarihinden sonra 1 aylık ek süre verilecektir.

Ara sınavlarını online yapmış olan programların Genel sınavları 15-25 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Ara sınavlar ve Genel Sınavlar için maksimum süre 1 saati aşmayacak şekilde ayarlanacak ve teorik derslere ilişkin sınavlar mümkün olduğunca test şeklinde yapılacaktır.

Öğrenci yoğunluluğunun yaşanmaması için sınavlar sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında, her sınav arasında 2 saat havalandırma ve dezenfeksiyon için ara verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Bunun için Mobil Dezenfeksiyon Timleri her birimde hazır olacaktır.

Üniversitemiz Yurtları 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren öğrencilerimizin barınması için hazır hale getirilecek, KYK Yurtlarının da aynı tarihlerde açık olması için KYK Bölge Müdürlüğü ile görüşülecektir.

10 Haziran 2020 tarihinden itibaren yemekhane, kütüphane ve diğer sosyal tesisler hizmet vermeye hazır hale getirilecektir.

Öğrenciler ara sınavlar ve genel sınavlarda Bahar yarıyılının tüm derslerinden sorumlu tutulacaktır.

Bu süreçte Devlet Kurumları tarafından alınan Pandemi Tedbirlerine uyulması için azami gayret gösterilecektir.

Gelişmelere ve alınacak tedbirlere göre bu kararlarda güncellemeler yapılacaktır.

45 güne yayıldı

Kararda, vize, final ve bütünleme sınavlarının tamamının 15 Haziran-30 Temmuz arasında yapılacağı da bildirildi.

Öğrencilerden tepki

Türkiye’nin öğrenci yoğunluğu en yüksek olan üniversitelerinden olan Selçuk Üniversitesi’nin aldığı bu kararlara karşı sosyal medyadan kampanya başlatıldı. Öğrenciler, sosyal medyadan verdikleri mesajlarda, yurtların karantina amaçlı kullanıldığını belirterek, binlerce öğrencinin kente ve yurtlara dönmesiyle, hijyen koşulları başta sağlanmış olsa bile sonradan sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti. Üniversitenin yemekhane dahil tüm sosyal alanlarının da faaliyete açılacağını anımsatan öğrenciler, sınavların bir bölümünün ya da tamamının online olarak yapılması gerektiğini bildirdi.