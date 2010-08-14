Üniversitede 110 bin boş kontenjan

T24





İKİ ADAYDAN BİRİ YERLEŞTİ

BOŞ KONTENJANLAR

1467 OKUL BİRİNCİSİ AÇIKTA

KIZLAR DAHA BAŞARILI

FEN LİSELERİ YİNE EN ÖNDE

İLLERDE KIYASLAMA ZOR

TABAN PUANLAR YÜKSELDİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye giriş sonuçlarını açıkladı. Tercih yapan iki adaydan biri bir bölüme yerleşti. Geçen yıl 88 bin olan boş kontenjan sayısı 110 bine çıkarken 1467 lise birincisi bir bölüme giremedi.Tercih hakkı olan 1 milyon 542 bin 583 adaydan 1 milyon 104 bin763’ü tercih formu gönderdi. 671 bin 804 kontenjandan 561 bin 3’üne yerleştirme yapıldı. Tercih yapan 1 milyon 104 bin 763 adaydan yaklaşık yarısı yerleşmiş oldu. Adayların 327 bin 869’u lisans, 233 bin 134’ü ön lisans programına girdi. Açıköğretimde ise lisans programlarına 97 bin 782, ön lisans programlarına 104 bin 731 kişi yerleşti.Üniversitelerde 110 bin 801 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 547, ön lisans programlarında 57 bin 646; vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 9 bin 75, ön lisans programlarında 18 bin 395; KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarında 11 bin 563, ön lisans programlarında 1559; yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında 914, ön lisans programlarında 102 kontenjan boş kaldı.7 bin 917 okul birincisi adaydan, 6 bin 450’si bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Böylece okul birincilerinden 1467’si açıkta kaldı. Açıkta kalan birincilerin çoğu meslek liselerinden mezun.710 bin 509 kız adaydan, 356 bin 491’i; YGS’ye başvuran 834 bin 434, sınavsız geçişe başvuran 877 bin 830 erkek adaydan 407 bin 25’i bir üniversite programına yerleşti.Genel liselerden ÖSYS’ye başvuran 806 bin 455 adaydan 344 bin 694’ü, yabancı dil ağırlıklı genel liselerde 35 bin 274 adaydan 17 bin 734’ü, özel liselerde 10 bin 209 adaydan 5 bin 561’i, Anadolu liselerinden 156 bin 532 adaydan 97 bin 514’ü, fen liselerinden 7 bin 470 adaydan 4 bin 788’i, özel fen liselerinden 3 bin 229 adaydan 2 bin 282’si, yabancı dilde eğitim yapan özel liselerden 26 bin 632 adayın 17 bin 597’i, imam hatip liselerinden 68 bin 64 adaydan 35 bin 474’ü, üniversiteye yerleşti. Üniversiteye en az öğrenciyi güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri gönderdi.MF puan türünde en başarılı il olan Kırşehir. 6 bin 822 adaydan 3 bin 183’ü (yüzde 46) üniversiteye girdi. TM puan türünde en başarılı il olan Sinop ise 4 bin 338 adaydan 2 bin 245’ini (yüzde 51) üniversiteye gönderdi. TS puan türünde en başarılı il olan Bitlis’te 6 bin 407 adaydan 2 bin 579 aday (yüzde 40) üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.Ankara, İstanbul ve İzmir’de ise adayların yüzde 50’si üniversiteli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, başarı açısından iller arasından kıyaslamanın çok sağlıklı olmayacağına işaret etti.'Fizik bölümleri boş kaldı’ Prof. Dr. Ünal Yarımağan, bu yıl boş kontenjanların sayısının, 88 bin 571’den 110 bin 801’e yükseldiğinin anımsatılması üzerine üniversitelerin kontenjanlarının geçen yıla göre artırıldığına işaret etti:“Meslek yüksekokullarında boş çok. Daha sonra Kıbrıs’taki üniversiteler olmak üzere vakıf üniversitelerinde de boş çok. Demek ki adayların tercihini birincisi ücret belirliyor, bir de programın hangi alanda ve nerede olduğu. Yani programın nerede olduğu ve hangi program olduğu, ücretli olup olmadığı, bu üç faktör tercihleri belirliyor. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında da boşluklar var. Buralarda belirli programlar boş kalıyor çünkü istihdam konusu ön plana çıkıyor. Benim dikkatimi çeken en çok boş programlar fen fakültelerindeki fizik bölümleri. Ayrıca ikinci öğretim programlarında, yani akşam eğitim yapan programlarda da çok boş var.”Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ilk kez uygulanan LYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerin taban puanlarının genellikle yükseldiğini, adayların bu yıl daha isabetli seçimler yapıldığını söyledi.Ek yerleştirme başvuruları eylül sonu ekim başı gibi başlayacak. Yarımağan, ek yerleştirmelerde boş kalan kontenjanların yanı sıra, kayıtlardan sonra boş kalacak kontenjanlara da yerleştirme yapılacağını anlattı. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınav sonuçları internet üzerinden üniversite rektörlüklerine yollanacak. Kayıtlar 31 Ağustos-7 Eylül 2010 tarihlerinde yapılacak.