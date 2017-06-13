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Üniversite yurdunda ölüm

Alçıpanla kapatılan boşluğa düşen öğrenci hayatını kaybetti

13 Haziran 2017 20:49

Kocaeli’de bir üniversite öğrencisi kaldığı yurtta alçıpanla kapatılan boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Hürriyet’in haberine göre, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Ozan Fatih Turhan kaldığı yurtta öğrencilerin kullanımında olan merdivenlerin yanında bulunan ve alçıpan ile kapatıldığı belirlenen boşluklara bastı.

Bu esnada alçıpan kırıldı ve Turhan yüksekten düşerek ağır yaralandı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Turhan, ambulansla kaldırıldığı Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi cenazesi memleketi Burdur’da toprağa verildi.

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Ozan Fatih Turhanöğrenciyurtkocaeli üniversitesi

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