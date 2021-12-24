Üniversite yemekhanesinde öğrenciye 'kotalı' ekmek

Akdeniz Üniversitesi Merkez Yemekhanesi’nde öğrencilere verilen ekmeğe kota getirildiği belirtildi. İki ekmekten fazla alan öğrencilerden ücret istendiği, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtların yemekhanesinde ise su ve içeceklere bir tane alma şartı getirildiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Akdeniz Üniversitesi Merkez Yemekhanesi’nin, yemek ücretlerini 2,45 TL’den 4 TL’ye çıkarmasına rağmen ekmeğe kota getirildiği ortaya çıktı. Öğrenci başına iki ekmekten fazlası verilmezken ekmeklerin başında görevli beklediği ve ikiden fazla ekmek alan öğrencilerin para ödediği öğrenildi.

KYK bağlı öğrenci yurtlarının yemekhanelerinde de tuz, baharat, yağ ve limon gibi ürünlerin parayla satıldığı ancak öğrencilerin tepkileri sonrasında bu uygulamanın geri çekildiği ve ürünlerin görevliler tarafından öğrencilere verildiği belirtildi. Yemekhanelerde su ve diğer içeceklere ise bir tane alma şartı konuldu.

“Kısıtlama getirdiler, yemek fiyatları arttı”

BirGün'den Yağmur Beril Varol'un haberine göre daha önceki yıllarda ekmekte bir kısıtlama olmadığını diledikleri kadar alabildiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Hasan, “2 ekmekten sonrası için kısıtlama getirdiler” dedi. Hasan, şunları söyledi: “Sanki biz keyfimizden fazladan ekmek alıyoruz. KYK bursuyla geçinmeye çalışıyoruz. Bazen oradan fazladan ekmek alıyorduk, dışarıda para vermeyelim diye. Bizi hem buna mecbur bırakıyorlar. Hem de kısıtlama getiriyorlar. Bir de pandemiden önce yemekhanede tek öğünün fiyatı 2 TL 45 kuruştu şimdi ise 4TL’ye yükseldi.”

“Peçeteleri masadan kaldırdılar”

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ayşen B. ise şöyle konuştu: “Yemekhanede artık 2’den fazla ekmek almak istediğimizde ekmek başına 50 kuruş ödeme yapmamız gerekiyor. Bizim 13 TL’ye kadar hakkımız var bu hakkı doldurduğumuzda ödeme yapmamız gerekiyor. Bunun dışında da baharatlar, tuza, yağ ve limon gibi ürünler daha düne kadar ücretliydi. Öğrencilerin tepkileri sonrasında tekrar ücretsiz hale getirdiler ama bu seferde su ve içeceklere kota koydular. Peçeteleri bile masadan kaldırdılar. Yurt yönetimi ise ‘iyi niyetimizi suiistimal ediyorsunuz her şeyi tepeleme alıyorsunuz bu yüzden kaldırıp ücretlendirdik’ dedi.”

“Benim hakkım her gün kasaya kalıyor”

Akdeniz Üniversitesi’nde ikinci öğretim olarak öğrenim gören bir başka öğrenci de “Yemekhaneye saat 20.00 gibi geldiğimde doğru düzgün yemek kalmamış oluyor. Hâlbuki saat 22.00’ye kadar yemek olması gerekiyor. Kalan yemekler doyurucu olmuyor ancak mecburen almak zorunda kalıyorum. Aldığım yemekler 13 TL’lik kotayı bulmuyor ancak buna rağmen ikinci su, soda veya meyve suyu almama izin verilmiyor. Böylece hakkım olan 3 veya 4 TL her gün kasaya kalıyor” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi: Öğrencilerimiz diledikleri kadar ekmek almakta özgür

Akdeniz Üniversitesi ise açıklama yayımladı. Ekmek dağıtımının görevli personelin eşliğinde kontrollü şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, "Uygulamada ekmeğin hijyenik ortamda dağıtımı dışında amaç yoktur, öğrencilerimiz diledikleri kadar ekmek almakta özgürdür" denildi.