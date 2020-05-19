Üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin sağlık çalışanları 1 kuruşluk ek ödemeye isyan etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, salgın sürecinde büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına üç ay boyunca tavandan performans ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Ancak maaşlara yansıtılan ek ödemeler arasındaki adaletsizlik sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı. Maaşlarına 1 ile 5 kuruş arasında ek ödeme yatırılmasına isyan eden üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri yarın saat 12.30’da “Bir dakikalık alkış” eylemi yapacak.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil servis röntgen sorumlusu olarak çalışan Heybet Aslanoğlu, “Ek ödeme dedikleri bu ay benim maaşıma 00.1 kuruş yattı. Sağlık çalışanlarının ödemeleri arasında adaletsizlikler var, bir standart yok. Ek ödemenin neye göre yapıldığını bilmiyoruz. Pandemi süresi boyunca acilde çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum, yani kovidin merkezindeyim. Bize ek ödeme yatmıyor ama hiç Kovid görmemiş, izinde olan kişiye bile 500 lira fark yatabiliyor” dedi.

Aslanoğlu, çarşamba günü ek ödeme alamayan ya da çok düşük alan çalışanların başhekimliğe dilekçe vereceğini, gelen yanıta göre de hukuki yollara başvuracaklarını kaydetti.

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu temsilcisi Dr. Fikret Çalıkoğlu, ek ödeme adeletsizliğine “Aynı pandemiyle mücadele eden, aynı virüse karşı hayatını tehlikeye atarak çalışan, ancak kurum farklılığı nedeniyle eşit ücret alamayan asistan hekimler arasındaki bu eşitsizlik kabul edilemez” diye tepki gösterdi.