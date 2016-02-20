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Üniversite tercih sayısı düşürüldü

Düzenlemeyle, üniversite tercih sayısı 30'dan 24'e düşürüldü

20 Şubat 2016 11:44

Tercih yaptığı halde üniversite gitmeyen adayların "kontenjanları yakması" ve diğer adayların mağduriyet yaşamasını önlemek için tercih sayısında düzenlemeye gidildi. Düzenlemeyle, üniversite tercih sayısı 30'dan 24'e düşürüldü.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, paydaşlardan kurula, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kapsamında sınava giren üniversite adaylarının tercih listelerinde tüm seçenekleri doldurması ve yerleştikleri bölümlere gitmemesi nedeniyle diğer adayların mağdur olduğu, bu durumun da "tercih-yerleşme-kesin kayıt olma" arasındaki makası her geçen yıl açtığı yönünde eleştiriler yapıldı.

Paydaşlardan gelen bu eleştiriler ve bilinçli tercih konusundaki öneriler dün YÖK Genel Kurulunda ele alındı. Bu kapsamda genel kurulda uzmanlarca hazırlanan "2015 ÖSYS'de Lisans Programlarına Yerleşenlerin Tercih Listelerinin Tercih Sayısı Bazında İncelenmesi" raporu görüşüldü.

Geçen yıl ÖSYS'de Kıbrıs ve yurt dışı üniversiteleri dışındaki lisans programlarının genel ve okul birinciliği kontenjanlarına yerleşen 467 bin 15 kişinin tercih listeleri incelenerek hazırlanan raporda, adayların 30 tercih hakkından ortalama 17'sini kullandığı tespitine yer verildi.

Genel ve okul birinciliği kontenjanlarına yerleşen 467 bin 15 adayın, 483 farklı isimdeki lisans programına yerleştirildiğinin belirtildiği raporda, bu programlardan sadece 59’unda, yerleşen adayların 20'nin üzerinde tercih kullandığı belirtildi.

Rapora göre, lisans programlarına yerleşenlerin tercih formları incelendiğinde ise yerleştiği program ile aynı ismi taşıyan programları tercih etme oranı yüzde 36 olarak belirlendi. Bu da adayların yaptıkların ortalama 17 tercihten sadece 6'sını, yerleştikleri bölüm ile aynı isimli programlara ayırdıklarını gösterdi.

Lisans ve ön lisans kontenjanlarının tamamı değerlendirildiğinde, 2015'te tercih yapan 983 bin adaydan yüzde 52'sinin ilk üç tercihine yerleştiği görülürken, yüzde 79'unun ilk on tercihine girdiği, 25-30 tercih sırasına yerleşenlerin oranı yüzde 5 civarındayken 24 ve üstü tercih sırasına yerleşenlerin sayısının az olduğu tespit edildi.

Genel Kurul, son tercihlerin adaylarca genelde özensiz yapılması, tercih edip kayıt hakkı kazandığı halde kaydolmayanların, sınava tekrar girişleri artırması ve bu kontenjanların kullanılamaması gibi faktörleri göz önüne alarak, 30 olan üniversite tercih sayısını 24 olarak belirledi.

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