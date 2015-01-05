Üniversite sınavlarına başvurular başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne (ÖSYS) başvurular bugün (5 Ocak) başladı. YGS ve üniversitelere sınavsız geçiş için başvurular 19 Ocak'ta, sınav ücreti yatırma işlemi ise 20 Ocak'ta sona erecek.

Yıldız Seçil Aktaş'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, ÖSYS başvuruları 2 aşamadan oluşacak. Birinci aşamada, aday bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine işlenecek ve onay kodu sisteme girilecek. İkinci aşamada ise sınav ya da sınavsız geçiş ücreti yatırılacak.

Sınav ücreti başvuru işleminden sonra yatırılacak

ÖSYS başvuru işlemlerinde bazı yenilikler yapıldı. Buna göre, sınav veya sınavsız geçiş ücreti, başvuru işlemi yapıldıktan sonra yatırılacak. Başvurusunu bir başvuru merkezinden veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapan adaylar, daha sonra kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda başvuru süresi içinde sınav veya sınavsız geçiş ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların veya olacakların eğitim bilgileri, MEB e-Okul sisteminden elektronik ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacak, adaylar bu bilgilerini başvuru ekranında görebilecek.

Bir ortaöğretim kurumunda eğitime devam eden son sınıf düzeyindeki adaylardan kendi okulu başvuru merkezi olanlar, başvurularını kendi okullarından yapacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden yapacak. Diğer tüm adaylar (kendi okulu başvuru merkezi olmayan son sınıf öğrencileri, açık lise öğrencileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan veya var olan eğitim bilgisinde değişiklik olanlar), başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan ekte listesi bulunan başvuru merkezlerinin herhangi birinden yapacak.

Başvurular için "geçerli fotoğraf" uyarısı

Geçerli fotoğraf, son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf olacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgileri kayıtlı olan adayların başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, sistemde mevcut eğitim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

MEB e-Okul sisteminde ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi olmayan adaylar ile MEB e-Okul sisteminde eğitim bilgisi olmayanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgisinde değişiklik olanların başvuru için bir başvuru merkezine giderken diploma veya mezuniyet gibi öğrenim belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekiyor.

Sistemde mevcut eğitim bilgilerinin düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla ÖSYM'ye gönderilen dilekçeler veya belgeler işleme alınmayacak.

Sağlık veya engel bilgileri hariç tüm bilgi değişiklikleri ya da düzeltmeler, başvuru merkezlerinden veya aday tarafından ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak

ÖSYS'ye başvuru işlemleri, 2015-ÖSYS Kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alıyor.

2015-ÖSYS'ye başvurmak isteyen adayların, 2015-ÖSYS'ye (sınavsız geçiş dahil) ilişkin başvurma, başvurma koşulları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili kurallar ve işlemlerin ayrıntılı olarak belirtildiği kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Adaylar, 2015-ÖSYS kılavuzuna ve başvuru merkezleri listesine, ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar isterlerse başvuru merkezlerine gönderilen örnek kılavuzları da başvuru süresi içinde başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Adayların, sınav veya sınavsız geçiş ücretini ödeyerek ÖSYS'ye başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek, ÖSYS'nin diğer aşamalarında gerekebileceği için özenle saklamaları gerekiyor.