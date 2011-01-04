Üniversite sınavında tanınan türban özgürlüğüne dava yolu

T24- Üniversite sınavına "türbanla girmek" davalık oluyor. Eğitim-İş sendikası, öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzunda türbana serbestlik getiren uygulama ile ilgili Danıştay'a başvuracak.

Sendika davayı yarın açacak.

Kılavuzda yer alan ve adayların sınava türbanla girmelerinin önünü açtığı savunulan düzenlemenin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep edecek.

Sendikaya göre kılavuzda kılık kıyafet mevzuatına aykırı olarak türbanla başvuru yapma serbestisi getirildi.

Üniversite sınavına girişle ilgili tüm detayların yer aldığı başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayımladı.

Kılavuzda, ilk kez aday başvuru koşulları sıralarınken, "başı açık" yerine sadece "yüzü açık" ifadeleri yer aldı.