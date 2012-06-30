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Üniversite sınavında her yıl 500 bin aday yanlış tercih kurbanı

Üniversite sınavından çıkan adaylar, ikinci sınavı yerleştirme tercihlerinde verecek

30 Haziran 2012 08:05

Üniversite sınavından çıkan adaylar, ikinci sınavı yerleştirme tercihlerinde verecek. ÖSYM verilerine göre, her yıl yaklaşık olarak 500 bin aday üniversite sınavı sonrasında yanlış tercih yapıyor.

Vakıf üniversiteleri öğrencilerini yanlış tercihe kurban etmemek için okurken alan değişikliğine izin veriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise üniversitede okurken yan dala izin verecek bir sistem üzerinde çalışma yürütüyor. Yanlış tercih kurbanları öğrencilerin durumunu değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, “Bu yıl sınava başvuran 1,8 milyonun üzerindeki öğrencinin 500 bine yakın kısmı üniversite mezunu veya halen üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor. Bu her yıl 500 bin öğrencinin yanlış tercih kurbanı olduğunu gösteriyor” dedi.

Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, “Adayların neden yeniden sınava girdiğine ilişkin bir seçenek doldurmalarını istemeli ve liselerde tüm öğrencilere profesyonel rehberlik imkânı sağlanmalıdır” dedi.

 

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