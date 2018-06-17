Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tepkili: Önemsenmiyoruz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) iki hafta kaldı. Yaklaşık 2 milyon insanın girmesi beklenen sınav ve mevcut eğitim sistemi hakkında üniversiteye hazırlanan öğrencilerin şikayetçi olduğu ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre öğrenciler kendileriyle yapılan söyleşide önemsenmediklerini belirtirken, yapılan vaatlerin aksine Avrupa'nın eğitim sisteminden çok uzakta olduğumuzu dile getirdiler. Sınav sistemindeki değişikliklerden olumsuz etkilendiği ifade edilen öğrencilerin seçim dolayısıyla sınav tarihinin ertelenmesinden şikayetçi oldukları belirtildi.

Öğrenciler ve sınava ilişkin görüşleri:



Selma Kılıç: Önce kitapları aldık, hazırlanıyorduk. Sonra birden sistem değişti. Aldığımız kitapları attık. Soru tipi değiştiği için yeni kitapların çıkmasını bekledik. Mantıkla ilgili sorular geldi. Bu tabii bizi kötü etkiledi. YGS’nin kalkması ise biraz bizi rahatlattı ilk başta ama çevremizde gevşeyen arkadaşlarımız oldu. Ancak daha sonra sürekli yapılan değişiklikler stresi daha da artırdı.



Ben kesinlikle önemsenmediğimizi düşünüyorum. Bizim sınavımızı erteliyorlar, seçimi bir hafta sonra yapmak varken.



İrem Çam: Bence eski sistem daha iyiydi. Sınavın Haziran’da, Temmuz’da olması bizi çok etkiledi. Eylül’de öğrendiğimiz konuları akılda tutmamız zor oluyor. Sürekli tekrar etmek zorunda kalıyoruz. YGS olsaydı önce ona girip daha sonra da neye çalışacağımız biliyorduk. Şimdi hepsine birden çalıştığımız için konular birikiyor. Dönem çok uzun. Sürekli yapılan değişikliklerde arkadaşlarımda da gördüm kötü etkiliyor bizi.



Keşke seçimi bizden bir haftaya sonra alsalardı. Sınav ertelenince daha fazla vaktimiz var diye düşündük ilk başta ama zaman geçtikçe stresimiz de artıyor. Ben şu an bizi yönetenlerin bizi önemsemediğini düşünüyorum. Seçimin sonraya bırakılması yerine sınavın ertelenmesi eğitimin geride bırakıldığının göstergesi bence.



Mert Kaya: Sınavın değişmesi bizim çok zor bir süreç geçirmemize neden oldu. Ne kadar olumlu oldu emin değilim. Ne kadar işe yaradığını da bilmiyorum. Çünkü sürekli sistemin değişmesi tabii ki iyi bir şey değil. Yani bu süreci pek iyi geçiremedik. Üniversite sınavlarıyla ilgili bence en mantıklı iş YÖK’ün kaldırılması olacaktır bence. Sorunların çoğu YÖK’ten kaynaklı.



Eğitim-öğretim bence seçimlerden daha önemli. Ülkeyi kimin yöneteceği de elbette önemlidir ama bir anda toplanıp yüz binlerce öğrencinin hayatını etkileyen kararlar alabiliyorlar. Kesinlikle gençler önemsenmiyor. Değer göremiyoruz asla. Eğitim biraz daha önemli olmalı.



Cem Şimşek: Eğitim sistemi baştan aşağıya yanlış. Sürekli Avrupa’nın eğitim sistemine erişeceğimiz vaat ediliyor ama buradan çok uzaktayız. Bu işin bence bizi yönetenler tarafından en baştan kurgulanması lazım. Öğrencilerin önemsenmediği çok açık. Kurumların başındaki kişiler öğrencileri pek önemsemiyor.