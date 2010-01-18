Üniversite sınavına başvurular başladı

T24 - Üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sınav sisteminin 1. aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvurular bugün başladı. 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne (ÖSYS) başvurular 12 Şubat'ta sona erecek. 2010-2011 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve önlisans (sınavsız geçiş dahil) programlarına girmek veya yurtdışında öğrenim görmek isteyen adayların 2010-ÖSYS'ye müracaat etmeleri gerekiyor.





Okul müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ve ÖSYM büroları, başvuru merkezi olarak görev yapacak. Adaylar başvuru merkezlerinden, içinde Aday Bilgi Formu da bulunan 2010-ÖSYS Kılavuzu'nu 2 TL'ye alacak. YGS ücreti olarak 35 TL, sadece sınavsız geçiş başvurusu için 10 TL ödenecek. Başvuru merkezine giderken 2010-Aday Bilgi Formu, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi, banka dekontu ile ortaöğretim diplomasının (mezunlar için) bulundurulması gerekiyor. Başvuru sırasında formdaki 'İnternet üzerinden işlem yapmak istemiyorum' seçeneğini işaretleyen adaylar, sınav sonuçlarını internetten öğrenemeyecekler ve ayrıca internet üzerinden bazı işlemleri yapamayacak.