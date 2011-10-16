Üniversite sınavı kalkacak!

T24 - Öğretmenlere uygulanacak rotasyon, maaş zammı tablet bilgisayarlar ve Teşkilat Yasası’nda yapılacak değişiklikleri anlatan Bakan Dinçer “Üniversitelerdeki sınav kavramının ortadan kalkmasının sihirli kavramı arz talep dengesidir. 2017’de sınavsız geçiş mümkün olabilir” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, makamında Habertürk’ün sorularına cevap verdi.



Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve Habertürk Gazetesi Eğitim Muhabiri Refika Karabacak’ı makamında kabul eden Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği birçok soruya yanıt verirken kendisine ilişkin bilinmeyenleri de gazetemize açıkladı. Şiiri çok sevdiğini dile getiren Dinçer, Türk edebiyatının önemli ve bir dönemin yasaklı yazarlarından Pınar Kür’ün İngilizce öğretmeni olduğunu söyledi. Dinçer, eğitim camiasını karıştıran öğretmenlere uygulanacak rotasyon, maaş zammı, tablet bilgisayarlar, üniversite sınavı, Teşkilat Yasası’ndaki değişikliklere ilişkin cevap bekleyen birçok konuyu HABERTÜRK’e cevaplandırdı. İşte Bakan Dinçer’in eğitim camiası başta olmak üzere toplumu ilgilendiren açıklamalarından önemli satırbaşları:

‘Şiir okumuyorlar'



Üniversiteye girişte tüm ortaöğretimdeki eğitime rağmen, çok başarılı okullarımıza, bu kadar dershane ve özel öğretmene rağmen matematikte doğru çözme ortalaması 4, sosyal bilimlerde ise 11. Bu rakamlar istediğimiz düzeyde değil. Bizim öğrencilerimiz hiç mi âşık olduklarına şiir yazmıyor? Bunu anlamak mümkün değil. Çocuklarımız şiir okumuyor, kitap okumuyor, müzik dersi veriyoruz do-remi-fa; o kadar. Bir enstrüman çalamıyor. Evet çocuklarımız matematik, fen, sosyal bilimler gibi temel derslerde eksik ama sosyal yönden de eksik çocuk yetiştiriyoruz. Şiir okuyabilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Üniversitelerdeki sınav kavramının ortadan kalkmasının sihirli kavramı arz talep dengesidir. Üniversite sınavını kaldırırsak, üniversiteler öğrenciyi nasıl seçecek. Şu anda üniversitenin eğitim için arz ettiği kapasite, Türk toplumunun talep ettiğinin çok altında 165 üniversiteye rağmen. Sınavsız geçiş için arzın lehine bir durumun olması gerekiyor. Benim tahminim 2017 yılında sınavsız geçiş mümkün olabilir.

3 tahta olacak



Akıllı tahta ve tablet bilgisayar uygulaması öğretmenin ve öğrencinin inisiyatifini bütünüyle ortadan kaldıracak bir uygulama değil. Tahta üç parçadan oluşacak. Akıllı tahtanın yanında kara tahta da olacak. Ayrıca akıllı tahtanın üzerine sürgülü bir sistemle yerleştirilecek mürekkepli beyaz tahta da bulunacak. Beyaz tahta, akıllı tahtayı koruyucu özelliğe de sahip olacak. Öğretmen ve öğrencinin karşısında sadece LED ekran olmayacak. Öğretmen eğitiminde hepsini kullanabilecek. Tablet bilgisayar, öğretimin esasını teşkil etmiyor, yardımcı nitelik taşıyor. Tablet üzerinde not tutamayacaklar. Eğitim sistemimizdeki öğretmen öğrenci arasındaki ilişkiye, tablet de girmiş olacak ve çoklu bir ilişki oluşacak. Önemli olan öğretmenin bu teknolojik sistemi önemseyip takip etmesi, böyle yapmadığı takdirde bir süre sonra atıl taşıdığımız malzemeye dönüşebilir. Bakan Dinçer, Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya ve Eğitim Muhabirimiz Refika Karabacak’ı kabul etti.

'Rotasyon talimatı vermedim'



(Bir öğretmenin bir kentte en çok 8 yıl kalması ile ilgili olarak) Öğretmenlerin rotasyonu ile herhangi bir kimseye talimat vermedim. Olması gerektiği yönünde de bir düşüncem yok. Çünkü bütünün bir parçası olarak görmeyi düşünüyorsam şayet, bütüne dair fotoğraf çıkartmam lazım. Her bir alanda ilgili sorunların tespitini yapmam, alternatif yöntemleri görmem lazım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde öğretmen bulundurma, istihdam etme sorunumuz var. Öğretmen kırsala, Doğu’ya gitmek istemiyorsa bunları analiz edip uzun uzun tartışmamız lazım. Bu tek başına bir mesele değil. Her bir meseleyi diğerinden bağımsız görüp karar verdiğimizde, diğerini nasıl etkileyeceğine dair fikre sahip olmadan adım atmayız.

Zam yok



2012 yılında öğretmen maaşlarını iyileştirme adına herhangi bir durum söz konusu değil. Hükümet tarafından uygun görülecek zam geçerli olacaktır. Yaşanılan terör olayları öğretmenlerimizi psikolojik olarak etkilemekte. Ben tüm öğretmenlerimize buna karşı iradeli olmalarını söylüyorum. Benim önceliğim doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki öğretmen açığını kapatmak olacak.

11 malum soruya inceleme başlatıldı



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Müdür başyardımcılığı Sınavı’nda yöneltilen, 100 sorudan 11’inin Eğitim BirSen’in deneme sınavı kitapçığında yer alması tartışma yarattı. Yaklaşık 40 bin eğitimcinin girdiği Müdür Başyardımcılığı Sınavı’ndaki 11 sorunun, Egitim BirSen’in deneme sınavı kitapçığındakilerle aynı olduğunun ortaya çıkmasına Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “Konuyu araştırıp, inceleteceğim” dedi. Kızılcahamam’da AK Parti Kampı’nda bulunan Dinçer, sınavda olayın nasıl yaşandığını bilmediğini belirterek, “Bu sınavda yöneltilen sorular, öğretmenlerden derlenenlerden oluşuyor. Ancak ben yine de inceleteceğim” diye konuştu.

Feodal yapı bitecek



Teşkilat Yasası düzenlemesiyle Milli Eğitim saat gibi tıkır tıkır çalışacak. Yeniden şekillendiğinde her müdürlük idari işle uğraşmayacak. Tüm bakanlığın idari işlerini tek bir birim yönetecek. Bakanlıktaki önceki yapı küçük küçük feodallikler şeklindeydi. Her müdürlüğün idari işleyişi ayrı, projeleri ayrı yürütülüyor ve hiçbirinin bir diğerinden haberi yok. Böyle bir işleyiş ne verimliliği sağlar, ne işler rayında gider. Yeni yapılanmayla tüm bunlar yok edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı‘nda eğitimin niteliği üzerine düşünülecek.

Tabletler ikinci dönem



Bakan Dinçer “Tabletler ikinci dönem dağıtılacak. Birtakım insanlar bunu eleştiriyor ama dünya hızla buna doğru gidiyor. Şu an için programımızda sapma yok” dedi.



