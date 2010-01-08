Üniversite sınav saati değişti

T24 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, bu yıl içerik olarak sınav sorularında bir farklılık bulunmadığını belirterek, “Öğrenci geçen yıl hangi derslerden hangi tür soruları cevaplıyorsa bu yıl da aynı derslerden aynı şekilde soruları cevaplandıracak” dedi. Yarımağan sınavın saat 10:00'da başlayacağını söyledi.





Prof. Dr. Yarımağan, Okan Üniversitesinin Akfırat Yerleşkesinde düzenlenen “YGS-LYS-2010 Üniversite Giriş Sistemi” konulu programa katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Prof. Dr. Yarımağan, bu yıl üniversite sınavlarına girişte özde bir içerik farklılığı olmadığını, yalnızca öğrenciye tek sınav yapıp “Alın istediğiniz soruları çözün” demek yerine, hangi sınavlara girmek istiyorlarsa onu söyleyerek o sınava girmelerinin sağlanacağını, yani her adaya sadece cevaplayacağı testleri vereceklerini söyledi.



Öğrencilerin sınav kılavuzlarının ne zaman çıkacağını merak ettiği hatırlatılan Yarımağan, kılavuzların baskıya yıl başı öncesinde verildiğini, şu anda da tamamının basılmak üzere olduğunu, önümüzdeki hafta ortasından itibaren adayların kılavuzlara ulaşabileceğini kaydetti.



Başvuruların 18 Ocakta başlayacağını ifade eden Yarımağan, kılavuzların daha önce sınav merkezi yöneticiliklerine ulaştırılacağını dile getirdi.



Prof. Dr. Yarımağan, “Katsayı farklılıkları konusunda olası bir yürütmeyi durdurma kararı alınmasının ÖSYM'yi nasıl etkileyeceği”nin sorulması üzerine de, “Ben bu tür bir gelişmeyi düşünmek bile istemiyorum. 18 Ocakta başvuru başlayacak. Böyle bir gelişme olursa bu birçok şeyi geriye götürür. Yapılan başvuruların geçersiz olmasına yol açar. Adaylar koşullara göre başvurur. Bu gelişme olursa sonuçları nereye kadar varır söylemek zor, çok şeyi etkiler. Kişisel olarak böyle bir gelişmenin olmayacağını düşünüyorum” dedi.



Yarımağan, “Üniversite sınavı, sadece 1,5 milyon öğrencinin sorunu değil, daha geniş kitlelerin sorunu. Bu yıl özde içerik olarak bir farklılık yok. Öğrenci geçen yıl hangi derslerden hangi tür soruları cevaplıyorsa bu yıl da aynı derslerden aynı şekilde soruları cevaplandıracak” şeklinde konuştu.



“2010 ÖSYS başvuru tarihinin bir hafta ileri atılması sorun teşkil eder mi?” sorusuna Yarımağan, başvuru süresinin dört hafta ile sınırlandırıldığını, bu sürenin rahatlıkla yeteceğini düşündüklerini kaydetti. Yarımağan, öğrencilerin başvuru tarihinin sonunu beklemeden, başvurularını yapmalarının daha iyi olacağını dile getirdi.



Sınav saati 10.00'a alındı



Prof. Dr. Yarımağan, “Sınav süresi ve bu sürenin öğrencilere yetip yetmeyeceği” konusunda yöneltilen soru üzerine de, “Uygulama şöyle olacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. Bu saatte birinci soru kitabı dağıtılacak. Sonra salon başkanı saatine bakacak. Üç dakika geçmişse bitiş saati 10.48 olacak. Sonra tekrar saate bakılarak 45 dakika süre verilecek. Salonlar arasında belki farklılık olabilir, ama 45 dakika net. Aradakiler hariç” diye konuştu.



Yarımağan, “Haziran sınavının beş ayrı oturumda yapılması güvenlik açısından bir sorun teşkil eder mi?” şeklindeki soruya ise güvenlik açısından bir sorun olmayacağını düşündüklerini söyledi.



81 il merkezinde sınav yapılacağını anlatan Yarımağan, “Yeni bir uygulama yapıyoruz. Her test için ayrı soru kitapçığı dağıtıyoruz. Burada eğitim çalışması önemli. Mart ayında sınav merkezi yöneticileri ile toplantı yapacağız. Eğitim CD'si hazırlatıyoruz. Sınavda görev alacak öğretmenlerin hepsinin izlemesini sağlayacağız. Sınavın uygulamasında aksaklık olmaması açısından güvenlik konusu her zamanki güvenlik önlemleriyle devam edecek” dedi.



Prof. Dr. Yarımağan, üniversitelere sınavsız geçiş konusundaki çalışmalar hakkındaki sorulara da şöyle cevap verdi: “Sınavsız geçişin kaldırılması yönünde görüş ve çalışmalar var. Bunların içinde biz yokuz. Duyduğum kadarıyla bu yönde birtakım çalışmalar var, ama karşı görüşler de var. Sınavsız geçişin kaldırılmaması yönünde görüş olduğunu duydum, çünkü yasa değişikliği gerektiriyor, sonuçlanmadı. Sonuçlansaydı bu yıl kılavuzda ilan edilirdi. Oyunun kuralları, yani sınavın kuralları kılavuzda ilan ediliyor. Bundan sonra bir değişiklik olmaz, olmayacak.”



Sınav tarihleri



Yarımağan, sınav tarihleri hakkında yöneltilen soruya da, prova amaçlı kılavuzdan bakarak, 18 Ocak-12 Şubat arasında başvuruların yapılacağını, YGS'nin 11 Nisanda, LYS başvurularının ise 5-14 Mayıs tarihleri arasında, LYS'nin ise 19-27 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.



Kılavuzda tercih dönemi tarihlerinin ilan edilmediğini vurgulayan Yarımağan, geçen yılki gibi Temmuz sonu Ağustos ayı başı yapılacağını anlattı. Yarımağan, kayıt tarihlerinin ise 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında olacağını kaydetti.